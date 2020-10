V Česku pribudlo 13.605 infikovaných a 121 úmrtí

Praha 26. októbra (TASR) - V Českej republike potvrdili v piatok 13.605 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 121 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v sobotu ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.



V rovnaký deň pred týždňom (24.10.) pribudlo 12.471 infikovaných.



Celkový počet úmrtí sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 3078. Od 19. októbra, s výnimkou 20. októbra, pribúda v Česku každý deň viac ako 100 úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19.



Česko momentálne eviduje 323.673 potvrdených a 183.020 aktívnych prípadov nákazy. Z ochorenia COVID-19 sa tam doteraz vyliečilo 137.575 osôb. Hospitalizovaných bolo do piatkovej 18.00 h 7281 pacientov.



Poslanecká snemovňa českého parlamentu v piatok schválila predĺženie núdzového stavu o ďalšie tri týždne - do 20. novembra. Núdzový stav bol v ČR pôvodne vyhlásený od 5. októbra do 3. novembra. Česká vláda ho chcela predĺžiť o 30 dní.