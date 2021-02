V ČR pribudlo 2540 nakazených, index rizika mierne stúpol

Praha 1. februára (TASR) - V Českej republike pribudlo v nedeľu 2540 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 146 viac než pred týždňom. Vyplýva to z údajov zverejnených v pondelok ráno na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva ČR.



Súhrnný index rizika podľa českého protiepidemického systému PES stúpol zo 70 na 73 bodov, čo naďalej zodpovedá štvrtému stupňu pohotovosti. V krajine platia od soboty opatrenia, ktoré sú ešte prísnejšie než v piatom stupni. ČR okrem iného uzavrela hranice pre takmer všetkých cudzincov.



Reprodukčné číslo vírusu sa mierne zvýšilo z 0,99 na 1,01, uviedol v pondelok spravodajský server iDNES.cz.



Česko aktuálne eviduje 95.624 aktívnych prípadov nákazy. Počet hospitalizovaných pacientov v nedeľu klesol o 90 na 5301, pričom stav 941 pacientov je vážny.



Od začiatku pandémie potvrdili v ČR 987.329 prípadov infekcie a 16.392 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 875.313 osôb. Zdravotníci v Česku aplikovali doteraz 266.066 dávok vakcíny proti COVID-19, pričom približne 37.200 ľuďom podali už obe potrebné dávky.



Česká vláda sprísnila od soboty epidemiologické obmedzenia napriek tomu, že index PES sa už vyše dva týždne pohybuje na úrovni štvrtého stupňa pohotovosti. Odôvodnila to tým, že situácia by sa mohla začať zhoršovať v čase, keď sú nemocnice takmer na hranici svojich kapacít. Opatrenia platné od soboty zahŕňajú zastavenie vlekov či zákaz služobných ciest s rodinnými príslušníkmi.



V sobotu sa zároveň pre cudzincov uzavreli české hranice. Tí teraz môžu na územie krajiny vstupovať len v nevyhnutných prípadoch. Výnimkou sú napríklad cesty za prácou, vzdelaním, na úrady alebo k lekárovi. Zákaz sa tiež netýka svadieb a pohrebov. Obmedzenie bude platiť najmenej do 14. februára.