V Česku pribudlo 3608 infikovaných a 101 úmrtí

Praha 9. novembra (TASR) – V Českej republike potvrdili testy v nedeľu 3608 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 101 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v pondelok ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.



V rovnaký deň pred týždňom pribudlo 6551 infikovaných pri 20 637 testoch. Cez víkend však bývajú počty novonakazených vo všeobecnosti nižšie, pretože sa robí aj o polovicu menej testov. Počet testov za 8. novembra zatiaľ ministerstvo nezverejnilo.



Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 4858. Tieto údaje bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia. Aktualizované dáta ukázali, že 3. novembra zomrelo za deň rekordných 239 nakazených koronavírusom. Hranica 200 úmrtí za deň bola v ČR prvýkrát prekonaná 30. októbra.



Česko momentálne eviduje 414 828 potvrdených a 166 841 aktívnych prípadov nákazy. Z ochorenia COVID-19 sa tam doteraz vyliečilo 243 129 osôb. Hospitalizovaných bolo do nedeľňajšej 18:00 7779 pacientov, stav 1196 je vážny; najviac (8283) ich bolo 3. novembra.



Najmenej do 20. novembra platí v ČR núdzový stav. Odbory v nedeľu navrhli vláde, aby na 16. novembra, prípadne aj na 13. novembra, stanovila deň pracovného voľna, ktoré by spolu s víkendom a štátnym sviatkom 17. novembra pomohli zamedziť šíreniu koronavírusu a zlepšiť kritickú situáciu v nemocniciach. Vicepremiér Jan Hamáček to označil za rozumný nápad.