V Česku pribudlo 4458 nakazených a 75 úmrtí

Praha 28. novembra (TASR) – V Česku pribudlo v piatok 4458 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 1350 menej ako pred týždňom, a 75 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v sobotu ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.



Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 7967. Údaje o dennom náraste úmrtí však bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia.



Česko v súčasnosti eviduje 82 991 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 515 984 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 425 026 osôb. Do piatka 18:05 bolo v nemocniciach hospitalizovaných 5048 pacientov, stav 743 z nich je vážny.



Skóre Protiepidemického systému ČR už šiesty deň po sebe zostáva na hodnote 57, čo nominálne zodpovedá tretiemu stupňu opatrení. V Česku však od pondelka formálne, avšak nie fakticky platí stupeň štyri. V pondelok by sa podľa zverejnenej metodiky ministerstva zdravotníctva mali opatrenia uvoľniť na stupeň tri, ak skóre nestúpne. Vláda o tom rozhodne v nedeľu, píše web Novinky.cz.