V ČR pribudlo 7435 nakazených, vláda predĺžila núdzový stav

Praha 22. januára (TASR) - V Českej republike pribudlo vo štvrtok 7435 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 647 menej než pred týždňom, a najmenej 68 úmrtí. Vyplýva to z údajov zverejnených v piatok ráno na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva ČR.



Súhrnný index rizika podľa protiepidemického systému (PES) zostal na úrovni 73 bodov. Takzvané reprodukčné číslo vírusu sa piaty deň po sebe mierne zvýšilo, tentoraz z 0,83 na 0,86, uviedol portál Novinky.cz. Hodnota PES tak už viac ako týždeň zodpovedá štvrtému stupňu pohotovosti, opatrenia v ČR sú však na úrovni piateho stupňa.



Česko eviduje momentálne 119.828 aktívnych prípadov nákazy. V nemocniciach je hospitalizovaných 6131 osôb, stav 1044 z nich je vážny.



Od začiatku pandémie sa potvrdilo 924.847 prípadov infekcie a 15.130 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 795.878 osôb.



Zdravotníci v Česku aplikovali k piatkovej 07.00 h 170.670 dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Vo štvrtok bolo zaočkovaných 13.190 ľudí.



Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila vo štvrtok návrh komunistov na predĺženie núdzového stavu do 14. februára. Neprešiel tak návrh kabinetu premiéra Andreja Babiša, ktorý žiadal predĺženie núdzového stavu do 21. februára. Minister zdravotníctva ČR Jan Blatný žiadosť vlády v parlamente obhajoval tým, že koronavírus sa v ČR stále prudko šíri, aj keď sa epidémia spomaľuje.