V ČR pribudlo 9292 nakazených, najviac za nedeľu počas pandémie

Praha 29. novembra (TASR) — V Českej republike pribudlo v nedeľu 9292 prípadov nákazy koronavírusom. Je to o približne 1000 viac ako pred týždňom a najviac za druhý víkendový deň od začiatku pandémie. Vyplynulo to v pondelok ráno z údajov českého ministerstva zdravotníctva, informuje spravodajský server Novinky.cz.



Nárast prišiel po tom, ako české zdravotnícke úrady hlásili v posledných dvoch dňoch pokles nových infekcií v porovnaní s údajmi spred týždňa.



Po poklese z predošlého dňa sa znova zvýšila aj týždňová incidencia, keď v nedeľu pripadalo na 100.000 obyvateľov Česka za uplynulých sedem dní 1201 nakazených. Najhoršia situácia je stále v Olomouckom kraji, kde incidenčné číslo dosahuje 1641. Nasleduje Zlínsky kraj (1557), pričom najnižšiu hodnotu evidujú v Karlovarskom kraji (469).



Počet pacientov hospitalizovaných v českých nemocniciach s ochorením COVID-19 dosiahol 5804, z nich je 947 vo vážnom stave. Oproti minulej nedeli je to nárast o vyše 400 hospitalizovaných a 165 ťažkých prípadov, uvádza server Seznam Zprávy.



Od začiatku pandémie potvrdili v ČR viac ako 2,1 milióna prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 32.929 úmrtí súvisiacich s covidom.



Plne zaočkovaných je v Česku 6.341.799 ľudí. Tretiu posilňujúcu dávku vakcíny dostalo 788.292 z nich.



Končiaci český premiér Andrej Babiš v nedeľu oznámil, že ľudia vo veku viac ako 60 rokov a chronicky chorí sa budú môcť registrovať na tretiu dávku vakcíny od pondelka, ak u nich od druhého očkovania uplynulo päť mesiacov. Túto možnosť mali pre nich pôvodne otvoriť 1. decembra.