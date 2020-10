V ČR pribudlo do večera 6771 infikovaných a 63 úmrtí

Praha 31. októbra (TASR) - V Českej republike v sobotu do večera pribudlo ďalších 6771 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva ČR na svojej oficiálnej webovej stránke.



Počet pozitívnych prípadov tak v ČR od začiatku pandémie dosiahol 330.445. V spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 3197 ľudí. V sobotu ochoreniu zatiaľ podľahlo 63 infikovaných ľudí.



Z ochorenia COVID-19 sa v krajine dosiaľ vyliečilo 137.950 pacientov. V súčasnosti je aktívnych 189.298 prípadov a 7673 pacientov je podľa ministerstva zdravotníctva s ochorením v nemocnici.



Poslanecká snemovňa českého parlamentu v piatok schválila predĺženie núdzového stavu v krajine o ďalšie tri týždne - do piatka 20. novembra. Núdzový stav bol v ČR pôvodne vyhlásený od 5. októbra do 3. novembra. Česká vláda ho chcela predĺžiť o 30 dní.



Premiér Andrej Babiš upozorňoval, že všetky opatrenia sa začínajú prejavovať s určitým odstupom. Najnovšie opatrenia sú v ČR v platnosti od stredy 28. októbra a bez núdzového stavu by sa ich platnosť skončila. Časť opozície sa však postavila proti návrhu vlády.