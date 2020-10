V Česku pribudlo 6968 infikovaných, narastá aj počet obetí

Praha 29. októbra (TASR) - V Česku pribudlo vo štvrtok do večera ďalších 6968 prípadov nákazy koronavírusom. V stredu na štátny sviatok zaznamenali 12.977 potvrdených prípadov infekcie, čo je zatiaľ najviac počas voľného dňa, keď sa zvyčajne menej testuje. V utorok podľa aktualizovaných údajov zomrelo v Česku 159 infikovaných ľudí, čo je najhoršia denná bilancia od začiatku epidémie. Prehľad situácie priniesol po 18.00 h portál Novinky.cz.



V pondelok zomrelo na ochorenie COVID-19 146 ľudí. Vo štvrtok zatiaľ štatistika ukazuje 71 úmrtí, ale tieto údaje bývajú doplňované postupne. Celkovo v ČR zomrelo s týmto ochorením už 2826 ľudí.



Spomínaný údaj 6968 nakazených do štvrtka večera je o 543 nižší než minulý štvrtok do toho istého času. Pokles však mohol ovplyvniť stredajší sviatok, Deň vzniku samostatného Československého štátu (1918).



Rakúsko bude od soboty 31. októbra vyžadovať od cestovateľov z Česka negatívny test na koronavírus, oznámil český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček. Výnimku majú iba pendleri či študenti.