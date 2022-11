V ČR rozhodli o znížení dôchodkov prominentom komunistického režimu

Praha 4. novembra (TASR) - Českí poslanci v piatok schválili novelu zákona, ktorou sa okrem iného znížia dôchodky predstaviteľom komunistického režimu. Novela zamieri do Senátu a potom na podpis prezidentovi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dotknutým osobám sa zníži percentuálna výmera starobného dôchodku o tristo českých korún (približne 12 eur) za každý započatý rok, ktorý bol daný človek predstaviteľom bývalého režimu.



Ak novelu schvália aj senátori a podpíše prezident Miloš Zeman, rozhodnutie sa dotkne približne 3000 ľudí. "Typovo ľudí, ktorí boli členovia vlád za obdobie komunistického režimu alebo ľudia, ktorí pôsobili vo vedúcich pozíciách, napríklad u Štátnej bezpečnosti alebo pohraničnej stráže a podobne," povedal jeden z predkladateľov návrhu, minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka.



"Majú dnes veľmi slušné dôchodky. Beriem to ako čiastočné vyrovnanie," uviedol Jurečka a dodal, že s nábehom zákona do praxe počítajú v roku 2024.



Podmienkou na zníženie percentuálnej výmery starobného dôchodku je, že osoba bola zaradená do zoznamu predstaviteľov režimu Ústavom pre štúdium totalitných režimov.



"Je to nastavené tak, že budúci rok sa uskutoční proces prelustrovania týchto ľudí v spolupráci s Ústavom pre štúdium totalitných režimov tak, aby po 1. apríli 2024 česká správa sociálneho zabezpečenia potom uskutočnila už tú zníženú výplatu týmto ľuďom," vysvetlil systém minister.



So znížením dôchodku môžu počítať ľudia, ktorí v období od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989 boli napríklad členmi či kandidátmi Ústredného výboru KSČ alebo KSS, vedúcimi tajomníkmi krajských, okresných či obvodných výborov strany alebo členmi vlád. Dotkne sa to aj predsedov a primátorov národných výborov, predsedov súdov či generálnych prokurátorov alebo členov Hlavného štábu Ľudových milícií.



