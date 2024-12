V ČR sa pokúsila opozícia odvolať šéfku snemovne, schôdzu neotvorili

Praha 5. decembra (TASR) - České opozičné hnutia ANO a SPD sa vo štvrtok už druhýkrát v tomto volebnom období neúspešne pokúsili odvolať Markétu Pekarovú Adamovú z postu predsedníčky Poslaneckej snemovne českého parlamentu (PSP). Obvinili ju z toho, že schôdze neriadi nadstranícky a porušuje rokovací poriadok. Mimoriadnu schôdzu sa otvoriť nepodarilo, poslanci jej program neschválili, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerovej postupuje Pekarová Adamová pri akejkoľvek spornej situácii v prospech koalície, nedokáže viesť neideologický politický dialóg a na túto funkciu nemá. "Neznalosť pravidiel snemovne, popieranie ústavy, chaotické vyjadrenia, neochota hľadať riešenia, jedným slovom – neschopnosť," vymenovala Schillerová dôvody, prečo chceli predsedníčku odvolať. Hoci si podľa jej slov boli vedomí toho, že ich koalícia prehlasuje, chceli na údajnú neschopnosť Pekarovej Adamovej poukázať.



Šéfku PSP kritizoval aj predseda opozičného hnutia SPD Tomio Okamura. "Markéta Pekarová Adamová degradovala funkciu predsedu snemovne na absolútne dno a je najhoršou predsedníčkou snemovne v jej dejinách," vyhlásil. Snaha o odvolanie podľa neho nesúvisela s jej politickými názormi ani tým, že je členkou koalície, ale s tým, že podľa neho porušuje rokovací poriadok.



To Pekarová Adamová odmietla. "V pozície predsedníčky sa snažím byť nestranná, či už priamo pri riadení schôdze, alebo pri reprezentácii snemovne navonok. Prednostné právo na to, aby som vystupovala, využívam veľmi výnimočne a ak vôbec, tak určite nie na dlhé prejavy, čo sa úplne nedá povedať o mojich opozičných kolegoch, podpredsedoch," bránila sa Pekarová Adamová.



Poukázala na množstvo hodín, ktoré v tomto volebnom období venujú poslanci len schvaľovaniu programu schôdze. Z celkového počtu 1817 rokovacích hodín je to podľa jej slov takmer 500. Približne 26 percent času tak poslanci trávia iba tým, že sa dohadujú na tom, o čom budú rokovať. Čas pred schválením programu často využívajú rečníci s prednostným právom a mnohokrát hovoria o veciach, ktoré s programom nesúvisia.



Šéfky snemovne sa zastal okrem iných aj premiér Petr Fiala. Na jej odvolanie podľa neho neexistuje žiaden vecný ani stranícko-politický dôvod. Funkciu podľa neho zvláda výborne, nedopúšťa sa žiadnych excesov, dôstojne reprezentuje parlament a celú ČR, snaží sa o hľadanie zhody medzi politickými stranami a trvá na tom, aby sa pri rokovaní dodržiaval rokovací poriadok.



Opozícia sa Pekarovú Adamovú pokúsila odvolať už minulý rok v apríli. Aj vtedy argumentovala tým, že schôdze neriadi nadstranícky.