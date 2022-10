V ČR sa skončilo 2. kolo senátnych volieb;najvyššia účasť je v Jihlave

Praha 1. októbra (TASR) - Druhé kolo senátnych volieb sa v sobotu popoludní skončilo v Českej republike. Výsledky hlasovania, ktoré sprevádzala už tradične nízka účasť, by mali byť známe do večera, informuje TASR na základe správy servera Novinky.cz.



Volebné miestnosti sa uzavreli o 14.00 h. Na niektorých miestach podľa médií volebná účasť nepresiahla pätinu. Výnimkou však bola Jihlava, kde bol o hlasovanie záujem - v súboji medzi súčasným predsedom českého Senátu Milošom Vystrčilom a Janou Nagyovou (ANO), niekdajšou poradkyňou českého expremiéra Andreja Babiša, odvolila približne tretina voličov.



V druhom kole išlo väčšinou o súboje vládnej koalície SPOLU a hnutia ANO - tých prebehlo dovedna 13. Celkovo má ANO v hre 17 kandidátov. Prekonať vládnu väčšinu v Senáte nemôže, môže však získať samostatný senátorský klub, píšu Novinky.



Babiš a jeho niekdajšia poradkyňa Nagyová (predtým Mayerová) stoja teraz pred súdom v prípade týkajúcom sa dotácií na stavbu kongresového areálu Čapí hnízdo.



Do druhého kola postúpil so ziskom 45,6 percenta hlasov Vystrčil, ktorý je spoločným kandidátom strán ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Nagyová získala 30,6 percenta hlasov.