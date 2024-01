V Česku sa vlani stalo takmer 95.000 nehôd, zomrelo pri nich 455 ľudí

Praha 5. januára (TASR) - V Česku sa v uplynulom roku stalo 94.945 dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo 455 ľudí, čo je o jedného viac než rok predtým. Celková hmotná škoda týchto nehôd dosiahla takmer 7,7 miliardy korún (zhruba 312 miliónov eur). Štatistiku nehodovosti za rok 2023 v piatok komentoval riaditeľ služby dopravnej polície Jiří Zlý, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dopravných nehôd sa v ČR v porovnaní s rokom 2022 stalo o 3515 menej. Štatisticky však narástol počet zranených, a to o 1501 na 25.687, a zvýšila sa aj hodnota hmotných škôd. Dopravná nehoda v Česku sa podľa Zlého stala každých päť a pol minúty. Denne ich polícia vyšetrovala priemerne 260. Najviac (493) 1. decembra, keď bola v ČR snehová kalamita, najmenej (104) ich riešila 26. decembra.



Najtragickejším mesiacom v roku 2023 bol jún — na českých cestách vtedy zomrelo 51 ľudí. Za celý rok si dopravné nehody vyžiadali 455 mŕtvych, teda o jedného viac než vlani. "Dosiahli sme druhý historicky najnižší počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách," povedal Zlý. Platí to od roku 1961, odkedy polícia vedie súvislé štatistiky.



Chodcov pri dopravných nehodách zahynulo 74, cyklistov 39 a motocyklistov 70. Výraznú väčšinu nehôd spôsobili vodiči motorových vozidiel. Najtragickejším dňom v týždni bol opäť piatok.



Najčastejšou príčinou nehôd, ktoré skončili tragicky, bola podľa námestníka policajného prezidenta Tomáša Lercha vysoká rýchlosť. Aj preto sa polícia podľa jeho slov na neprimeranú rýchlosť prioritne zamerala vo svojich preventívnych aktivitách. Ďalšou príčinou nehôd bolo to, že sa vodiči naplno nevenovali riadeniu vozidla.



Dopravných priestupkov polícia zaznamenala takmer 509.000, čo je v medziročnom porovnaní o takmer 43.000 viac. Nárast eviduje takmer vo všetkých oblastiach vrátane šoférovania pod vplyvom alkoholu či návykových látok.



Polícia sa podľa Lercha po novom zameriava aj na používanie elektrokolobežiek a elektrobicyklov, ktoré sa na cestách vyskytujú čoraz častejšie. "Bohužiaľ, aj v tejto kategórii pomerne výrazne narastajú následky dopravných nehôd," zdôraznil Lerch. Osvetou chcú upozorniť, že aj vodiči kolobežiek majú svoje povinnosti a musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)