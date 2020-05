V Česku sa vraj čoskoro skončí celoplošné nosenie rúšok

Praha 6. mája (TASR) – Český ústredný krízový štáb sa zhodol na tom, že koniec núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 bude znamenať aj koniec plošného nosenia rúšok. Núdzový stav sa v ČR končí 17. mája. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na vyhlásenie šéfa Českej stomatologickej komory Romana Šmuclera.



Rúška sa aj naďalej budú nosiť v uzavretých priestoroch a v MHD, povedal Šmucler.



"Inde to (nosenie rúšok) môže byť odporučené, ale skončilo by také to plošné nosenie, že človek ide sám po ulici v tridsaťstupňovej horúčave a musí mať niečo na tvári," povedal Šmucler s tým, že ide o konsenzus odbornej verejnosti. Rúška by sa podľa neho nemali stať politickým symbolom, nariadeným opatreniam musia ľudia dôverovať. Ako by sa mala celá vec vymedziť legislatívne, neuviedol.



Minister vnútra Jan Hamáček však poprel, že by koniec núdzového stavu mal znamenať aj koniec plošného nosenia rúšok na verejnosti.



"Ústredný krízový štáb neprijal žiadne rozhodnutia alebo odporúčania ohľadom ukončenia nosenia rúšok. Táto vec je v kompetencii ministerstva zdravotníctva a riadi sa jeho mimoriadnym opatrením. Nosenie rúšok nesúvisí s trvaním núdzového stavu," napísal na Twitteri Hamáček.