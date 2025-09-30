< sekcia Zahraničie
V ČR schválili rozpočet na 2026,počítajú so schodkom 286 miliárd korún
Vláda o návrhu rozpočtu rozhodla v poslednom možnom termíne, pretože ho musí poslať Poslaneckej snemovni najneskôr do konca septembra.
Autor TASR
Praha 30. septembra (TASR) - Vláda českého premiéra Petra Fialu na utorňajšom zasadnutí schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Počíta so schodkom 286 miliárd českých korún (11,77 miliárd eur), píše TASR podľa správy serverov iDnes a Novinky.
Vláda o návrhu rozpočtu rozhodla v poslednom možnom termíne, pretože ho musí poslať Poslaneckej snemovni najneskôr do konca septembra. „Príjmy a výdavky boli navýšené o 28 miliárd korún, schodok sa nezmenil,“ uviedol Fiala. Súčasťou rozpočtu je aj o 27 miliárd korún viac proti minulému roku na platy pre zamestnancov verejného sektora.
Podľa premiéra sa vláda rozhodla zvýšiť výdavky ministerstva dopravy oproti prvému návrhu o 22 miliárd korún a výdavky rezortu školstva o 5,3 miliardy korún. Fialov kabinet plánuje zvýšiť výdavky na obranu na 2,35 percenta hrubého domáceho produktu, teda celkom na 206,5 miliardy korún.
Server iDnes uvádza, že konečná podoba rozpočtu sa môže ešte líšiť, keďže opozičné hnutie ANO Andreja Babiša avizovalo, že bude chcieť dať vláde návrh prepracovať. Hlasovať o ňom bude navyše až nové zloženie Poslaneckej snemovne, ktoré vzíde z volieb v piatok a sobotu (3. a 4. októbra).
