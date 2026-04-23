V Česku schválili českým a slovenským záchranárom zásahy za hranicou
Ako uviedol český rezort zdravotníctva, cieľom je skrátiť dojazdové časy záchraniek v kritických situáciách, ako je infarkt, cievna mozgová príhoda, ťažké úrazy alebo hromadné nešťastie.
Autor TASR,aktualizované
Praha 23. apríla (TASR) - Pacienti v prihraničných oblastiach Česka a Slovenska sa zrejme dočkajú rýchlejšej a dostupnejšej pomoci pri akútnych stavoch. Česká Poslanecká snemovňa dnes schválila medzinárodnú zmluvu o cezhraničnej spolupráci zdravotníckych záchranných služieb, ktorá záchranárom umožní zasahovať aj na území susedného štátu. Dokument už schválil aj Senát, chýba len podpis prezidenta, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„O živote pacienta v kritických situáciách nesmie rozhodovať štátna hranica, ale rýchlosť poskytnutej pomoci. Nová zmluva umožní, aby na miesto vycestovala tá záchranná služba, ktorá je najbližšie, bez ohľadu na to, či sa nachádza v Českej republike alebo na Slovensku. Ide o konkrétny krok k zvýšeniu dostupnosti a kvality urgentnej starostlivosti pre obyvateľov prihraničných regiónov,“ komentoval schválenie zmluvy v snemovni český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.
Ako uviedol český rezort zdravotníctva, cieľom je skrátiť dojazdové časy záchraniek v kritických situáciách, ako je infarkt, cievna mozgová príhoda, ťažké úrazy alebo hromadné nešťastie.
Zmluva sa vzťahuje na pozemnú aj leteckú záchrannú službu a umožní prekračovať štátnu hranicu bez doterajších administratívnych obmedzení. Zásah tak bude podľa ministerstva plynulejší a rýchlejší. „Pacient bude vždy transportovaný do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia bez ohľadu na štátnu hranicu,“ dodal v tlačovej správe.
Spoluprácu budú koordinovať dispečingy v oboch krajinách, ktoré vyhodnotia najrýchlejšiu dostupnú pomoc v konkrétnej situácii. Na slovenskej strane sa zmluva týka Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja, na českej Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja. Podobný dokument už Česko má s Nemeckom a Rakúskom a rokuje o ňom aj s Poľskom.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„O živote pacienta v kritických situáciách nesmie rozhodovať štátna hranica, ale rýchlosť poskytnutej pomoci. Nová zmluva umožní, aby na miesto vycestovala tá záchranná služba, ktorá je najbližšie, bez ohľadu na to, či sa nachádza v Českej republike alebo na Slovensku. Ide o konkrétny krok k zvýšeniu dostupnosti a kvality urgentnej starostlivosti pre obyvateľov prihraničných regiónov,“ komentoval schválenie zmluvy v snemovni český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.
Ako uviedol český rezort zdravotníctva, cieľom je skrátiť dojazdové časy záchraniek v kritických situáciách, ako je infarkt, cievna mozgová príhoda, ťažké úrazy alebo hromadné nešťastie.
Zmluva sa vzťahuje na pozemnú aj leteckú záchrannú službu a umožní prekračovať štátnu hranicu bez doterajších administratívnych obmedzení. Zásah tak bude podľa ministerstva plynulejší a rýchlejší. „Pacient bude vždy transportovaný do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia bez ohľadu na štátnu hranicu,“ dodal v tlačovej správe.
Spoluprácu budú koordinovať dispečingy v oboch krajinách, ktoré vyhodnotia najrýchlejšiu dostupnú pomoc v konkrétnej situácii. Na slovenskej strane sa zmluva týka Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja, na českej Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja. Podobný dokument už Česko má s Nemeckom a Rakúskom a rokuje o ňom aj s Poľskom.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)