V ČR skončí druhý minister školstva, uvádza zdravotné dôvody

Praha 20. apríla (TASR) - Český minister školstva Vladimír Balaš skončí na vlastnú žiadosť vo funkcii. Postu sa podľa svojich slov vzdal zo zdravotných dôvodov. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe správy servera Novinky.cz.



"Prostredníctvom predsedu STAN Víta Rakušana som dnes (vo štvrtok) požiadal predsedníctvo STAN o uvoľnenie z funkcie. Toto rozhodnutie musí ešte schváliť celoštátny výbor hnutia STAN. Predsedu strany som požiadal, aby neodkladne informoval o tejto skutočnosti premiéra Petra Fialu," potvrdil Balaš prostredníctvom svojej hovorkyne Anety Lednovej.



Dlhodobé zdravotné problémy mu podľa neho v posledných týždňoch nedovoľovali venovať sa agende ministra tak, ako by sám chcel.



Hovorkyňa hnutia Sára Beránková uviedla, že by sa celoštátny výbor STAN mohol zísť na budúci týždeň. Balaša by vo funkcii mohol podľa Rakušana nahradiť súčasný minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek. Ten bol v rokoch 2011 až 2019 rektorom Masarykovej univerzity v Brne.



Balaš je druhým ministrom školstva v kabinete Petra Fialu, ktorý skončí vo funkcii. Jeho predchodca Petr Gazdík sa funkcie vzdal po tom, ako vyšli najavo jeho kontakty s podnikateľom Michalom Redlom obvinenom v korupčnej kauze Dozimetr.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)