V ČR už funguje centrum na overovanie faktov s expertmi aj zo SR

Praha 16. novembra (TASR) - Nový medzinárodný projekt CEDMO (Central European Digital Media Observatory), ktorý koordinuje Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity (FSV UK) v Prahe, spustil na začiatku októbra svoju činnosť s cieľom odhaľovať, skúmať a znižovať šírenie tzv. informačných porúch vrátane dezinformácií.



S partnermi z ČR, Slovenska, Poľska a odborníkmi z Francúzska a Grécka sa tak CEDMO začlenilo do siete prestížnych európskych interdisciplinárnych centier. TASR o tom informovala FSV UK.



Cieľom projektu CEDMO je zrýchliť a zefektívniť overovanie faktov (tzv. fact-checking) s využitím umelej inteligencie.



"Overovanie zahŕňa množstvo časovo náročných krokov, ako napríklad monitorovanie online priestoru a identifikáciu potenciálne falošných správ, ktoré môžu mať zásadný negatívny vplyv na spoločnosť," uviedla Mária Bieliková, koordinátorka technickej časti projektu a generálna riaditeľka slovenského Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT) v tlačovej správe.



Ako ďalej vysvetlila, umelá inteligencia dokáže zásadne pomôcť ľuďom overujúcim fakty napríklad tak, že im odporučí obsah, ktorého pravdivosť má význam skúmať. "Je to dôležité najmä pre správy, ktoré majú potenciál rýchlo sa šíriť a zasiahnuť veľké množstvo ľudí," doplnila.



KInIT spoločne s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) ďalej navrhuje metódy a nástroje, ktoré podporia a zefektívnia každodennú prácu overovateľov faktov.



CEDMO podporili vybrané ministerstvá aj mimovládne organizácie v zúčastnených krajinách. Do riadenia sa zapojili významní odborníci, ktorí sú členmi strategického výboru, projektovej rady a najmä medzinárodného multidisciplinárneho poradného orgánu.



"Ten tvorí jedenásť rešpektovaných osobností z oblasti médií, umelej inteligencie, štátnej správy i neziskových organizácií. Jeho predsedom je Jochen Spangenberg, zástupca vedúceho pre výskum a spoluprácu v nemeckom verejnoprávnom médiu Deutsche Welle," uviedol koordinátor projektu CEDMO Václav Moravec z FSV UK.



Ďalším významným odborníkom v poradnom orgáne je Michal Pěchouček, zakladateľ Centra umelej inteligencie pri ČVUT. Francúzsko zastupuje Sylvia Kauffmannová, bývalá šéfredaktorka denníka Le Monde. Skúsenosti zo Slovenska ponúkne odborník na informačnú bezpečnosť Tomáš Kriššák. K poľským expertom patrí Jacek Žakowski, spoluzakladateľ denníka Gazeta Wyborcza.



Francúzska tlačová agentúra AFP a česká nezávislá fact-checkingová platforma Demagog.cz zaistia nepretržité overovanie faktov s dôrazom na dôveryhodnosť či pluralizmus, informuje FSV UK.



Vedci sa budú venovať aj dôsledkom informačných porúch na čele s dezinformáciami. "V poslednom čase pozorujeme ich rastúce množstvo a kam až môžu viesť. Sú komplikovaným fenoménom, o ktorom vieme veľa, ale stále nie toľko, aby sme mu dokázali účinne čeliť. Preto sú výskumy a analýzy veľmi dôležité, predovšetkým s cieľom efektívneho vzdelávania rôznych spoločenských skupín," uviedla poľská mediálna odborníčka Karina Stasiuková-Krajewská.



Výskumníci sa zapoja aj do kampaní na zvyšovanie mediálnej gramotnosti, okrem iného s cieľom vzdelávať učiteľov a novinárov. Osobitnú pozornosť budú venovať mladej generácii, žiakom a študentom.



Konzorcium CEDMO pod vedením FSV UK zahŕňa osem partnerov a štyroch subdodávateľov. Vplyv dezinformácií na spoločnosť budú okrem FSV UK skúmať aj vedci z Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, Vysokej školy sociálnych a humanitných vied (SWPS) vo Varšave či Palackého univerzity v Olomouci.



Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou (EK) prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF).