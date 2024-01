V ČR vlani vypuklo takmer 18.000 požiarov, v prírode ich počet klesol

Praha 8. januára (TASR) - V Česku vlani vypuklo 17.761 požiarov, čo je približne o 3000 menej ako v roku 2022. V dôsledku požiarov zomrelo v ČR 96 ľudí. Podľa generálneho riaditeľa Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimíra Vlčka výraznejšie poklesol ich počet v prírodnom prostredí. V pondelok to uviedol na bilančnej tlačovej konferencii HZS ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Českí hasiči celkovo vlani zasahovali pri viac než 170.000 udalostiach. Menej to bolo pri požiaroch, ale zvýšil sa počet zásahov pri dopravných nehodách a technických haváriách. Vlček spresnil, že v prírodnom prostredí vypuklo 4271 požiarov, čo je oproti roku 2022 o viac ako 2500 menej. Najhoršie obdobie bolo podľa jeho slov od júna do septembra.



Požiare si vlani vyžiadali 96 obetí, rok predtým to bolo 128. "Pre nás je potešiteľné, že sa znížil počet usmrtených osôb a z toho počet usmrtených osôb v priamej súvislosti s požiarom," komentoval štatistiku Vlček. Ľudí, ktorí zahynuli priamo pri požiari, bolo vlani 66. Cestou na zásah zahynul jeden hasič pri dopravnej nehode. Počas zásahov sa zranilo viac než 200 hasičov.



Škoda, ktorú požiare v Česku v roku 2023 spôsobili, bola viac než 6,3 miliardy korún (asi 257 miliónov eur). Najvyššia bola po požiari skladovacej haly v meste Žebrák v Stredočeskom kraji - 1,5 miliardy korún (61 miliónov eur).



Vlček pripomenul pomoc českých hasičov v zahraničí, napríklad po zemetrasení v Turecku, pri požiaroch v Grécku a pri zásielkach humanitárnej pomoci na Ukrajinu.



V roku 2024 bude podľa neho prioritou zvýšenie personálneho stavu HZS, pokračovanie v obnove techniky a posilnenie cezhraničnej spolupráce. Rovnako ako vlani si českí hasiči chcú na leto prenajať dva vrtuľníky Black Hawk, ktoré by mali pomáhať s hasením rozsiahlych požiarov. V tomto roku však majú hasiči nižší rozpočet, dotknú sa ich opatrenia z konsolidačného balíčka, ktorý vlani schválila vláda Petra Fialu. HZS musel podľa Vlčka z dôvodu nižšieho rozpočtu napríklad zrušiť stravné lístky.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)