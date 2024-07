V ČR výrazne klesol počet nelegálnych migrantov v prvom polroku

Praha 29. júla (TASR) - Počet nelegálnych migrantov, ktorí počas prvých šiestich mesiacov tohto roka prechádzali cez územie ČR, sa v porovnaní s vlaňajškom znížil o viac než 80 percent. Česká polícia ich odhalila 139, najčastejšie smerovali do Nemecka. V pondelok to uviedol hovorca českej cudzineckej polície Josef Urban, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V porovnaní so zhodným obdobím roka 2023 došlo k medziročnému poklesu o 660 osôb (t. j. 82 percent). Najčastejšie išlo o štátnych príslušníkov Sýrie (87 osôb), Etiópie, Afganistanu, Eritrey, Turecka, Iraku a Egypta," spresnil Urban. Počas prvého polroka tiež policajti zadržali štyroch prevádzačov.



Nelegálni migranti podľa štatistiky českej polície využívali najmä leteckú dopravu (60 percent), najčastejšie ich tak odhalila cudzinecká polícia na Letisku Václava Havla. Väčšinou do Prahy prileteli z Grécka. V prípade, že do ČR prišli pozemnou cestou, najčastejšie to bolo zo Slovenska. V nákladných autách ich prišlo 22 percent, autobusmi a vlakmi len jednotky percent. Podľa Urbana sa väčšina z nich preukázala neregulárnymi dokladmi.



"Cieľom cesty osôb zistených pri tranzitnej nelegálnej migrácii je najčastejšie Spolková republika Nemecko, v jednotkách prípadov potom ostatné štáty západnej Európy. Česká republika je tak naďalej len tranzitnou krajinou," podotkol Urban.



Na pokles tranzitnej nelegálnej migrácie na území ČR majú podľa polície vplyv nielen prebiehajúce preventívne opatrenia v Česku, ale aj v okolitých štátoch a tiež zníženie migračného tlaku na územie celej tzv. západobalkánskej trasy.



Polícia však podotkla, že tranzitná nelegálna migrácia je dynamická a migračné trasy sa menia v reakcii na bezpečnostné opatrenia okolitých štátov aj na aktuálnu geopolitickú situáciu nielen v Európe, ale aj na Blízkom východe. Aj napriek výraznému poklesu preto podľa Urbana zostáva jej odhaľovanie prioritou českej polície.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)