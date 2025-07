V Česku vzbudila pozornosť meningitída. Hrozí nebezpečenstvo?

Praha 22. júla (TASR) - V Česku vzbudilo pozornosť podozrenie na výskyt meningitídy typu B v ubytovacom zariadení neďaleko Prahy. Po nočnom zásahu Integrovaného záchranného systému (IZS), pri ktorom záchranári ošetrili takmer stovku ľudí, ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že verejné zdravie ohrozené nie je. Hospitalizovaný je jeden cudzinec. Podľa utorkového vyjadrenia rezortu je situácia pod kontrolou, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Záchranné zložky prišli do mesta Roztoky neďaleko Prahy v pondelok okolo 21.00 h večer. Podľa servera Novinky.cz museli s ohľadom na podozrenie vysoko infekčného ochorenia pracovať v ochranných oblekoch a s ochranou dýchacích ciest. Podľa hovorkyne Zdravotníckej záchrannej služby Stredočeského kraja Moniky Novákovej ošetrili 97 ľudí, pričom nikto z nich nebol v ohrození života. Všetci ľudia z ubytovne sú študentmi medzinárodného študentského programu. Príslušníci IZS z miesta odišli okolo 2.00 h v noci.



Na mieste zasahovali po tom, ako sa nákaza potvrdila u študenta, ktorý v ubytovacom zariadení býval. Ministerstvo potvrdilo, že je aktuálne hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici Motol. Podľa servera Novinky.cz je jeho stav vážny.



„Verejnosť by som chcela upokojiť, že aktuálny prípad ochorenia meningokokom nepredstavuje ohrozenie verejného zdravia. Chorá osoba je hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení a všetky potrebné protiepidemiologické opatrenia boli neodkladne prijaté. Hygienická služba uskutočnila trasovanie kontaktov a boli identifikované tri osoby, ktorým bola preventívne nasadená antibiotická liečba,“ uviedla česká hlavná hygienička Barbora Macková.



K prípadu sa vyjadril aj český minister zdravotníctva Vlastimil Válek. „K mediálne riešenému prípadu nákazy meningokokom by som chcel všetkých občanov uistiť, že verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo, všetky potrebné kroky boli vykonané,“ napísal v utorok na sociálnej sieti X. Rezort v tlačovej správe dodal, že prijaté opatrenia mali preventívny charakter a v tejto chvíli by nemali byť dôvodom na obavy verejnosti.



Ministerstvo tiež pripomenulo, že proti meningokokovým infekciám je v Česku dostupné očkovanie, ktoré je vo vybraných detských vekových kategóriách plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Je však možné dať sa zaočkovať aj inokedy. Rezort to odporúča najmä študentom ubytovaným v kolektívoch, cestovateľom či osobám s oslabenou imunitou.



Meningitída je život ohrozujúce infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje zápal mozgových blán. Hlavnými príznakmi sú silné bolesti hlavy, kĺbov, vysoká teplota, poruchy vedomia či zmätenosť. Komplikácie môžu spôsobiť trvalé poškodenie mozgu až smrť. Medzi najohrozenejšie skupiny patria deti v predškolskom veku a mladiství. Nákaza sa šíri v úzkom kontakte kvapôčkami.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)