V ČR za prvý štvrťrok odhalili o 40 percent viac migrantov než vlani

Praha 26. apríla (TASR) — Česká cudzinecká polícia odhalila za prvé tri mesiace tohto roka 2658 nelegálnych migrantov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to o 40 percent viac. Nárast súvisí najmä s nelegálnym pobytom občanov Ukrajiny a Moldavska, ktorí si mysleli, že majú v Česku nárok na dočasnú ochranu. Štatistiku na svojom webe zverejnila v stredu česká polícia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Z celkového počtu odhalili policajti 2550 ľudí pri nelegálnom pobyte. "Tento nárast súvisí s prípadmi, keď boli zaisťovaní cudzinci, predovšetkým občania Ukrajiny a Moldavska, ktorí sa na území Českej republiky zdržiavali v rozpore so zákonom o pobyte cudzincov a mylne sa domnievali, že majú — vzhľadom na vojnu na Ukrajine — nárok na dočasnú ochranu," vysvetlil hovorca Riaditeľstva služby cudzineckej polície Josef Urban.



Zvyšných 108 osôb zaistili pri nelegálnej migrácii cez vonkajšiu schengenskú hranicu ČR, čo je medziročne o 163 percent viac. Polícia to pripisuje zvýšenej frekvencii leteckej dopravy po uvoľnení reštrikcií súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.



Pri tranzitnej nelegálnej migrácii cez územie ČR odhalili 207 ľudí. V porovnaní s vlaňajškom je to približne o osem percent viac. Najčastejšie išlo o občanov Sýrie, Turecka, Maroka a Indie. "Z hľadiska smeru na pozemnej hranici prevládal vstup zo Slovenska," uviedla polícia.



Falošným dokladom totožnosti sa preukázalo 65 nelegálnych migrantov. Podľa českej polície išlo najčastejšie o sfalšované rumunské, slovenské a bulharské doklady.



Z dôvodu vysokého počtu tranzitujúcich nelegálnych migrantov zaviedla česká vláda vlani v septembri kontroly na hraniciach so Slovenskom. Od februára sú kontroly už len náhodné na oboch stranách hranice.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)