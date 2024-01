V ČR začal platiť občiansky preukaz v mobile,zatiaľ ho akceptujú úrady

Praha 20. januára (TASR) - Česi môžu mať od soboty občiansky preukaz v mobile. Akceptovať ho budú niektoré úrady štátnej správy a v priebehu tohto roka postupne ďalšie inštitúcie. Platná stále bude aj klasická plastová kartička, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ak chcú mať občania Česka tento identifikačný doklad vo svojom mobile, musia si stiahnuť aplikáciu eDoklady a v nej si následne preukaz aktivovať prostredníctvom takzvaného Portálu občana. Podľa ministra pre miestny rozvoj Ivana Bartoša, ktorý zodpovedá aj za agendu digitalizácie štátnej správy, by v budúcnosti malo byť možné pridať do mobilu ďalšie doklady.



V aplikácii sú uložené všetky údaje z občianskeho preukazu. Tie sa dajú jednoducho kopírovať a prenášať do iných aplikácií, napríklad pri vypĺňaní adresy v e-shopoch či čísla občianskeho preukazu pri uzatváraní zmlúv alebo iných službách.



"Hlavnou výhodou digitálneho variantu je väčšia kontrola nad zdieľanými údajmi. Ak totiž budete preukazovať napríklad svoj vek, zvolíte v aplikácii len túto informáciu. Nikto už nemusí vedieť vaše bydlisko či presný dátum narodenia, ktoré sú vidieť na fyzickom doklade," vysvetlil Bartoš.



Elektronický občiansky preukaz budú ihneď akceptovať ústredné orgány štátnej správy a tiež tí, ktorí sa dobrovoľne prihlásili. V apríli by ho mala prijímať aj polícia a v polovici roka finančné úrady či úrady práce. V zahraničí táto forma dokladu platiť nebude.



Bartoš však vníma ako výhodu, že v Česku začnú tento spôsob preukazovania sa používať ešte skôr, než bude platiť aplikácia EÚ. "Štát bude garantovať prijímanie eDokladov nakoniec vo všetkých štátnych inštitúciách a následne verejných službách. Navyše si tým budujeme náskok oproti iným krajinám pri zavádzaní európskej eWallet. My už to budeme vedieť, oni s tým len začnú," vyhlásil minister.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)