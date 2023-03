V ČR zadržali 20 ľudí pri pokuse demonštrantov vniknúť do múzea

Praha 13. marca (TASR) - Česká polícia pri sobotňajšom pokuse rozvášneného davu násilne vniknúť do budovy Národného múzea a strhnúť z fasády ukrajinskú vlajku zadržala 20 ľudí. Traja policajti sa pri zásahu zranili. Jednu osobu obvinili z popierania genocídy a zaistili muža, ktorý poškodil auto s ukrajinskou poznávacou značkou. Uviedla to v pondelok policajná hovorkyňa Violeta Siřišťová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na pražskom Václavskom námestí sa najprv uskutočnila ohlásená demonštrácia. Počas nej policajti zadržali muža pre podozrenie zo spáchania trestného činu popierania, spochybňovania, schvaľovania a ospravedlňovania genocídy.



Neskôr zaistila muža na magistrále oddeľujúcej Václavské námestie od budovy Národného múzea. Podľa videí na sociálnych sieťach sa dostal do konfliktu so šoférom auta s ukrajinskou poznávacou značkou. Pri snahe o fyzické napadnutie ich oddeľovali členovia antikonfliktného tímu. Šofér odišiel, ale ešte predtým mu muž pravdepodobne poškodil spätné zrkadlo.



Po skončení ohláseného protestu ďalší muž s megafónom podnecoval ľudí, aby išli strhnúť ukrajinskú vlajku z budovy Národného múzea. Práve tohto muža polícia zaistila, pretože sa opakovane dopúšťal priestupku.



"Niektorí jednotlivci do policajtov strkali, ďalší ich napádali tyčami, na ktorých mali pôvodne vlajky," opísala situáciu pred budovou múzea policajná hovorkyňa. Policajní ťažkoodenci vytlačili dav z obsadeného priestoru a priebežne zaisťovali jednotlivcov, ktorí odmietali odísť. Jeden mal pri sebe zbraň. Celkovo zaistili 20 osôb.



Minister vnútra Vít Rakušan sa polícii poďakoval za profesionálny zákrok. "Rešpektujem odlišné názory, násilie však nie je názor. Ďakujem Polícii ČR za profesionálny sobotný zákrok," napísal na Twitteri.