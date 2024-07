Muža podozrivého z vraždy Slováka vo Viedni zadržali v Česku

Viedeň/Praha 25. júla (TASR) — Špeciálna jednotka českej polície zadržala v stredu večer na základe medzinárodného zatykača občana ČR podozrivého z vraždy stavebného robotníka zo Slovenska, ku ktorej došlo v rakúskej metropole Viedeň. TASR o tom informuje s odvolaním sa na štvrtkovú tlačovú správu Krajinského policajného riaditeľstva vo Viedni.



Telo Slováka s vážnymi poraneniami hlavy našiel v stredu predpoludním v izbe štvorhviezdičkového hotela vo viedenskom obvode Alsergrund jeho kolega, ktorý ho šiel hľadať po tom, čo ráno neprišiel do práce. Privolaný lekár však už iba skonštatoval smrť muža. Podľa polície 29-ročný Slovák zomrel cudzím zavinením.



Na základe vyšetrovania dospela polícia k záveru, že dôvodne podozrivým z vraždy je 33-ročný český občan. Vďaka spolupráci s českou políciou sa ho podarilo zadržať neďaleko jeho bydliska.



Podľa mediálnych informácií pracovala obeť na stavenisku pri železničnej stanici. Portál oe24.at citoval zamestnancov hotela, podľa ktorých Slovák i zadržaný Čech v ňom nebývali prvýkrát, no každý mal svoju izbu. Nočný vrátnik v čase, keď zrejme došlo k vražde, nepočul žiadnu hádku ani podozrivý hluk.



Je vysoko pravdepodobné, že pri vražde bol v hre aj alkohol, píše oe24.at. Slovák bol ženatý a otcom školopovinného syna. Dobitý bol stoličkou.



Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR pre TASR vo štvrtok uviedol, že slovenský zastupiteľský úrad vo Viedni ani rezort diplomacie neboli o prípade oficiálne informovaní či kontaktovaní so žiadosťou o konzulárnu pomoc.