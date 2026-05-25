< sekcia Zahraničie
V ČR zadržali ruského metropolitu Ilariona, Moskva protestuje
Ilarion, svetským menom Grigorij Alfejev, pôsobil 13 rokov ako vedúci oddelenia vonkajších cirkevných vzťahov moskovského patriarchátu.
Autor TASR
Praha/Moskva 25. mája (TASR) - V Česku cez víkend zadržali arcibiskupa ruskej pravoslávnej cirkvi Ilariona. Podľa polície je podozrivý z prevozu omamných látok. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok avizovalo, že si na protest proti zadržaniu emeritného metropolitu predvolá českého veľvyslanca. Informuje o tom TASR.
Český portál Novinky.cz informoval, že Ilarion bol zadržaný v nedeľu v meste Unhošť v Stredočeskom kraji po odchode z karlovarského pravoslávneho Chrámu svätých Petra a Pavla. V kufri jeho vozidla policajti údajne našli štyri vrecká s bielou látkou.
Hovorkyňa českej Národnej protidrogovej centrály Lucia Šmoldasová potvrdila, že na základe anonymného podnetu, ktorý upozorňoval na prevoz omamných a psychotropných látok, policajti zasiahli proti vozidlu v Stredočeskom kraji.
Ilarion podozrenie z držania drog popiera a celú vec označuje za provokáciu, ako podľa Noviniek vyplýva z príspevku na jeho kanále na platforme Telegram.
Moskva tento incident považuje za „zámerné a zinscenované obvinenie, ktorého cieľom je poškodiť povesť samotného metropolitu a v zásade aj pravoslávnej viery, ku ktorej sa v Českej republike v poslednom čase stávajú nepriateľsky“, uviedla hovorkyňa rezortu ruskej diplomacie Marija Zacharovová.
Ilarion, svetským menom Grigorij Alfejev, pôsobil 13 rokov ako vedúci oddelenia vonkajších cirkevných vzťahov moskovského patriarchátu. V roku 2022, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, bol nečakane poverený vedením pomerne málo významnej budapeštianskej eparchie. O dva roky neskôr ho tejto funkcie zbavili po tom, čo ho mladšia spolupracovníčka obvinila zo sexuálneho obťažovania. Ilarion jej tvrdenia popiera. V súčasnosti slúži ako duchovný v Karlových Varoch.
Český portál Novinky.cz informoval, že Ilarion bol zadržaný v nedeľu v meste Unhošť v Stredočeskom kraji po odchode z karlovarského pravoslávneho Chrámu svätých Petra a Pavla. V kufri jeho vozidla policajti údajne našli štyri vrecká s bielou látkou.
Hovorkyňa českej Národnej protidrogovej centrály Lucia Šmoldasová potvrdila, že na základe anonymného podnetu, ktorý upozorňoval na prevoz omamných a psychotropných látok, policajti zasiahli proti vozidlu v Stredočeskom kraji.
Ilarion podozrenie z držania drog popiera a celú vec označuje za provokáciu, ako podľa Noviniek vyplýva z príspevku na jeho kanále na platforme Telegram.
Moskva tento incident považuje za „zámerné a zinscenované obvinenie, ktorého cieľom je poškodiť povesť samotného metropolitu a v zásade aj pravoslávnej viery, ku ktorej sa v Českej republike v poslednom čase stávajú nepriateľsky“, uviedla hovorkyňa rezortu ruskej diplomacie Marija Zacharovová.
Ilarion, svetským menom Grigorij Alfejev, pôsobil 13 rokov ako vedúci oddelenia vonkajších cirkevných vzťahov moskovského patriarchátu. V roku 2022, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, bol nečakane poverený vedením pomerne málo významnej budapeštianskej eparchie. O dva roky neskôr ho tejto funkcie zbavili po tom, čo ho mladšia spolupracovníčka obvinila zo sexuálneho obťažovania. Ilarion jej tvrdenia popiera. V súčasnosti slúži ako duchovný v Karlových Varoch.