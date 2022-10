V ČR zahynie po náraze do skla až milión vtákov za rok, tvrdia experti

Praha 1. októbra (TASR) — Po náraze do zasklených plôch zahynie v Česku ročne až milión vtákov. Na toto nebezpečenstvo upozorňuje Česká ornitologická spoločnosť (ČSO).



V rámci akcie s názvom "Týždeň skleneného zabijaka" preto spoločnosť žiada verejnosť o pomoc pri mapovaní týchto rizikových miest. Osvetová akcia potrvá od 3. do 9. októbra, píše webový portál Ekolist.cz.



"Stačí obísť zasklené plochy v okolí. Keď potom ľudia nájdu uhynutého alebo zraneného vtáka, je dôležité zadať informácie o náleze — dátum, čas, miesto a fotodokumentáciu — do databázy Birds.cz," vysvetľuje Gabriela Dobruská, ktorá za túto osvetovú akciu zodpovedá.



Na predmetnej webovej stránke sa dajú mapovať rizikové miesta aj celoročne, pripomína Český rozhlas.



Pre vtáky sú nebezpečné napríklad odrážajúce sa plášte obchodných centier a výškových domov, priehľadné spojovacie časti budov alebo sklenené steny zastávok mestskej hromadnej dopravy.



"Týždeň skleneného zabijaka" si kladie za cieľ spresniť poznatky o počte vtáčích úmrtí po náraze do týchto objektov a posilniť komunikáciu s ich majiteľmi.



"Náraz do zasklenej plochy patrí popri zrážke s automobilom a úhyne na drôtoch či stĺpoch vysokého napätia k najbežnejším dôvodom, prečo u nás hynú divo žijúce vtáky. Ide o neviditeľný, ale veľký problém," uviedol Lukáš Viktora z ČSO.



Podľa jeho slov vták nedokáže priehľadnú plochu zaznamenať ako prekážku a narazí do nej v plnej rýchlosti. Pri plášťoch budov je nebezpečné, že zrkadlia oblohu alebo okolitú zeleň, čo pre vtáky vytvára fikciu možného preletu.



Tieto plochy je podľa Viktoru možné zabezpečiť, silueta jedného dravca však podľa neho nefunguje.



"Slúžia na to napríklad farby na sklo, samolepiace fólie alebo samolepky s najrôznejšími motívmi. Na tvare ani farbe nezáleží; musia byť však maximálne desať centimetrov od seba a z vonkajšej strany - inak by v prípade zrkadlenia neboli vidieť," spresnil.



Ornitológovia varujú, že ročne na celom svete uhynú po náraze do priehľadných plôch až dve miliardy vtákov. Tieto plochy budú od 3. do 9. októbra mapovať okrem Čechov aj ľudia v zahraničí, a to v rámci celosvetovej kampane Global Bird Rescue.