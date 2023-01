V ČR zaznamenali ohnisko vtáčej chrípky, utratia 750.000 kusov hydiny

Praha 4. januára (TASR) - České úrady nariadili utratiť 750.000 kureniec na hydinovej farme na západe ČR, na ktorej sa vyskytla a rozšírila vtáčia chrípka. Vyplýva to zo stredajšieho vyhlásenia Štátnej veterinárnej správy (SVS) ČR, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Úrady zaznamenali v ČR ohnisko vtáčej chrípky minulý týždeň v jednej z chovných hál hydinovej farmy v Brode nad Tichou v okrese Tachov. Veterinári sa tam v utorok pre výskyt tohto vírusového ochorenia chystali utratiť 220.000 kusov hydiny.



SVS však v stredu oznámila, že vtáčia chrípka sa na danej hydinovej farme ďalej rozšírila, čo viedlo k rozhodnutiu utratiť všetky kurence. "Napriek prijatým opatreniam a ďalšiemu úsiliu sa nepodarilo zabrániť šíreniu tohto vysoko nákazlivého ochorenia hydiny do ďalších hál," dodala SVS.



Ako píše český portál Novinky.cz, ide o vôbec najväčšie ohnisko nákazy týmto vírusom na území ČR. Hovorca zasiahnutej farmy Petr Majer uviedol, že situácia ohľadom vtáčej chrípky v krajine je v súčasnosti veľmi vážna. Podľa jeho slov zaznamenali tamojšie úrady iba v decembri desať nových ohnísk.



"Opätovne apelujeme na všetkých chovateľov hydiny a vtáctva, aby dodržovali biologické zásady bezpečnosti a nariadené mimoriadne opatrenia. Zmeny zdravotného stavu či zvýšený úhyn v chovoch je potrebné okamžite hlásiť," povedal riaditeľ SVS Zbyněk Semerád.



Vírus vtáčej chrípky sa môže pri kontakte s hydinou preniesť na človeka, no podľa odborníkov je zdravotné riziko pre ľudský organizmus nízke, píše Reuters.