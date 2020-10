V Česku zomrel v pondelok rekordný počet ľudí s koronavírusom

Praha 13. októbra (TASR) - V Česku zomrelo podľa revidovaných údajov ministerstva zdravotníctva počas pondelka rekordných 54 ľudí nakazených koronavírusom. Je to o jedného viac než 9. októbra. Obetí je v ČR celkovo 1097 - počas utorka zomrelo ďalších 19 ľudí a úrady potvrdili do večera ďalších 3906 infikovaných. Informácie priniesol v utorok krátko po 18.00 h SELČ portál Novinky.cz.



Za pondelok pribudlo celkovo 4310 nových nakazených. Podľa predpokladov celkový počet infekcií za utorok značne prevýši pondelkový údaj. V pondelok sa však otestovalo len 20.022 osôb, keďže vypadol systém elektronických žiadaniek.



Reprodukčné číslo je 1,5, oznámil minister zdravotníctva Roman Prymula v Českej televízii. To znamená, že dvaja infikovaní nakazia ďalších troch ľudí.



V krajine je aktuálne 65.814 nakazených, z nich 2503 je hospitalizovaných, uviedlo ministerstvo. Celkovo zaznamenalo Česko už 125.328 infikovaných, z nich ochoreniu COVID-19 podľahlo spomínaných 1097 ľudí, dodali Novinky.cz.