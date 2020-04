V ČR zomrelo na nákazu 196 ľudí. V stredu sa začne plošné testovanie

Praha 21. apríla (TASR) - Celkový počet osôb s dosiaľ potvrdeným ochorením COVID-19 bol v Česku v utorok dopoludnia 6914. Vyliečilo sa 1597 ľudí a v súvislosti s nákazou novým typom koronavírusu zomrelo 196 ľudí. Informovala o tom webová stránka Českej televízie (ČT).



V Česku zatiaľ urobili vyše 170.000 testov na prítomnosť nového koronavírusu (SARS-CoV-2), ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.



V stredu sa v ČR začne plošné testovanie obyvateľstva na výskyt koronavírusu. Na štúdii sa zúčastní až 27.000 obyvateľov.



Výsledky štúdie kolektívnej imunity by mali byť známe na začiatku mája, uviedol český minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za hnutie ANO). Testovať sa bude 27.000 ľudí z miest s rôznym podielom nakazených. Ak bude podiel nakazených v populácii nízky, čaká Česko ďalší nárast prípadov v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, upozornil minister.



"Je určitá skupina ľudí, ktorí nie sú v štatistikách pozitívnych prípadov zachytení, ale pritom ochorenie už prekonali. Sami o tom nevedia, pretože nemali alebo nemajú príznaky. Pritom sa už u nich vytvorili protilátky a môžu byť infekční," vysvetlil Vojtěch.



Štúdia má priniesť odpoveď na otázku, aký je podiel týchto ľudí v obyvateľstve. "Realizovať takúto štúdiu na úplnom začiatku epidémie by bolo nezmyselné," povedal ku kritike, že štúdia sa začne neskoro, riaditeľ českého Ústavu zdravotníckych informácií (ÚZIS) Ladislav Dušek.



Výskumníci vybrali pre štúdiu regióny, ktoré sa epidemiologicky veľmi odlišujú: testovať sa bude v Prahe, severných Čechách a na južnej aj strednej Morave.



V Juhomoravskom kraji a Brne je 30-40 nakazených na 100.000 obyvateľov; v Prahe evidujú 123 nakazených na 100.000 obyvateľov; napríklad v Olomouci je to 161, v Litoměřiciach 400, v Uničove a Litovli po 665.



V Litoměřiciach sa ochorenie rozšírilo v domove dôchodcov, kde ochorelo asi 70 klientov a zamestnancov. Mestá Uničov a Litovel boli dva týždne v marci uzavreté pre vysoký výskyt nakazených. Tam odoberú účastníkom štúdie do skúmavky viac krvi a bude skúmaná podrobnejšie.



Časť ľudí do štúdie osloví Český štatistický úrad a Akadémia vied tak, aby zaistili reprezentatívnosť vzorky. Ďalší ľudia, ktorí majú záujem sa zapojiť, majú chodiť na odberové miesta. Ak bude o ich vekovú skupinu ešte záujem, účastníka oboznámia s pravidlami štúdie, podpíše informovaný súhlas a odoberú mu kvapku krvi. Výsledok rýchlotestu sa potom dozvie asi do pol hodiny. Ak bude test pozitívny, účastníka pošlú ešte na klasický test robený výterom z nosohltanu.



Podľa Duška podobné výskumy prebiehajú všade v Európe. Český návrh sa najviac podobá nemeckému. Po takejto centrálnej štúdii budú možno nasledovať regionálne štúdie, informovala internetová stránka Českej televízie.