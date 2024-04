V Dagestane zadržali 4 osoby podozrivé zo spojenia s útokom pri Moskve

Moskva 1. apríla (TASR) – Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v pondelok oznámila, že rozbila "teroristickú bunku" v južnom Rusku, ktorej členovia poskytli zbrane a peniaze podozrivým z útoku na koncertnú halu na okraji Moskvy. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



FSB podľa oznámenia zadržala v nedeľu štyroch členov tejto bunky v severokaukazskom Dagestane. Obviňuje ich z priamej účasti na financovaní a zabezpečovaní zbraní pre útočníkov, ktorí 22. marca vtrhli do koncertnej haly Crocus City Hall, spustili tam streľbu na divákov a budovu podpálili. Útok si vyžiadal 144 životov.



Jeden z podozrivých zadržaných v Dagestane sa priznal, že osobne priniesol zbrane útočníkom, uviedla FSB. Zverejnila tiež video, na ktorom jeden zo zadržaných hovorí, že útoky plánovali aj v dagestanskom meste Kaspijsk.



Štyria podozriví sú cudzími štátmi príslušníkmi, doplnila FSB bez spresnenia, z ktorej krajiny pochádzajú. Štyria predpokladaní útočníci zadržaní po útoku pri Moskve sú občanmi Tadžikistanu.



Ruské orgány deň po útoku oznámili zadržanie 11 osôb vrátane štyroch podozrivých páchateľov. Zvyšných obvinili z toho, že im pomáhali.



K útoku sa prihlásila stredoázijská odnož teroristickej skupiny Islamský štát (IS). Ruský prezident Vladimir Putin pripustil, že útočili "radikálni islamisti", bez dôkazov však tiež hovoril o účasti Ukrajiny a Západu, ktorí to dôrazne popreli.