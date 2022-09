V Dagestane zvolávajú protesty proti mobilizácii do vojny na Ukrajine

Ruskí policajti zatýkajú demonštrantov v Petrohrade v sobotu 24. septembra 2022 počas protestu proti čiastočnej mobilizácii, ktorú tento týždeň nariadil prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Moskva 26. septembra (TASR) - Na akciách, ktoré sa na protest proti tzv. čiastočnej mobilizácii v Rusku konali v metropole Dagestanu Machačkala, zadržala polícia viac ako 100 demonštrantov. Na popoludnie sú v republike zvolané ďalšie protesty.Ich organizátori vyzývajú na účasť najmä ľudí z obcí a miest, cez ktoré prechádza železnica, a vyhrážajú sa prehradením tratí, ak polícia neprepustí ľudí zadržaných počas uplynulého víkendu.Protesty proti mobilizácii do vojny na Ukrajine pokračovali v nedeľu aj v iných mestách Ruskej federácie, informovala v pondelok britská stanica BBC, monitorovaná agentúrou TASR. Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) bolo na protestoch proti mobilizácii do nedele večera zadržaných v celom Rusku dovedna takmer 2500 ľudí.BBC spresnila, že v Dagestane ľudia počas víkendu blokovali cesty a schádzali sa na zhromaždeniach, na ktorých skandovali. Na mnohých miestach polícia voči demonštrantom použila násilie a na rozohnanie davu i streľbu do vzduchu.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom príhovore v reakcii na protesty v Dagestane povedal, že títo ľudia, a vyzval všetkých Rusov, aby nasledovali ich príklad.dodal prezident Ukrajiny.V predchádzajúcom videopríhovore v sobotu Zelenskyj prisľúbil humánne zaobchádzanie so všetkými ruskými vojakmi, ktorí sa na Ukrajine vzdajú do zajatia.Veľkú publicitu na internetových platformách mala aj úradmi nepovolená akcia, ktorá sa v nedeľu konala v Jakutsku, kde sa na jednom z hlavných námestí na protest proti mobilizácii zišli ženy a tancovali tradičný kolový tanec osuochaj.Polícia sa najprv snažila zhromaždených presvedčiť, aby sa rozišli, neskôr ich začala zatýkať, napísal jakutský spravodajský server SakhaDay.Terčom kritiky na Ukrajine sa stala aj mobilizácia na Ruskom anektovanom Krymskom polostrove.Podľa poradcu vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny Mychajla Podoľaka ide o genocídu Tatárov, pretože medzi mobilizovanými sú najmä príslušníci tohto etnika.napísal na Twitteri z Moskvy.BBC dodala, že po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil 21. septembra tzv. čiastočnú mobilizáciu, sa v Rusku začala nová vlna podpaľačských útokov, ktorých terčom sú objekty vojenskej správy a sídla odvodových komisií.Po vyhlásení mobilizácie z Ruska odcestovali desaťtisíce ľudí najmä však mužov, ktorých by sa mohla týkať mobilizácia. V tejto súvislosti ruské úrady podľa niektorých medializovaných informácií citovaných rádiom RFE/RL plánujú mužom v mobilizačnom veku zakázať opustenie krajiny.