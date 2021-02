V Dánsku a Nemecku zadržali 14 osôb podozrivých z plánovania útoku

Kodaň 12. februára (TASR) - Celkovo 14 osôb zadržali v Dánsku a Nemecku v súvislosti s podozrením z prípravy teroristického útoku. Oznámili to v piatok dánske úrady po tom, ako do vyšetrovacej väzby umiestnili ďalších šiestich zadržaných. Informovala o tom agentúra AP.



Správa prišla po štvrtkovom oznámení o prvých ôsmich zatknutiach. Všetkých podozrivých okrem jedného držia vo väzbe v Dánsku. Traja sú občania Sýrie vo veku 33, 36 a 40 rokov, ktorých zadržali ešte minulý víkend.



Všetky pojednávania o umiestnení podozrivých do väzby v tomto prípade sa v Dánsku konali za tzv. dvojitými zatvorenými dverami, čo znamená sprísnený režim utajenia. Úrady tak zverejnili len málo informácií, aj keď bezpečnostná a spravodajská služba PET avizovala na neskôr tlačovú konferenciu.



PET uviedla, že osoby zadržané v Dánsku sú podozrivé zo "zaobstarania prísad a zložiek na výrobu výbušnín, ako aj zbraní", no tiež "plánovania jedného alebo viacerých teroristických útokov" alebo z účasti na takýchto aktivitách. Totožnosť ani štátnu príslušnosť ďalších zadržaných nezverejnili.



Nemecká prokuratúra predtým informovala, že podozriví údajne v januári nakúpili niekoľko kilogramov chemických látok, ktoré môžu byť využité na výrobu výbušnín. Pri domovej prehliadke v meste Dessau-Rosslau v Sasku-Anhaltsku našli desať kilogramov čierneho prášku a rozbušky. Ďalšie chemikálie zhabali v Dánsku.