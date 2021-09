V Dánsku vydražia doteraz nezverejnenú nahrávku Johna Lennona

Kodaň 15. septembra (TASR) - Dánska aukčná sieň Bruun Rasmussen ponúkne koncom septembra do dražby doposiaľ nezverejnenú nahrávku britského hudobníka Johna Lennona. Ide o audiokazetu, na ktorej je 33 minút dlhá zvuková stopa z roku 1970, ktorá obsahuje aj jednu doteraz nevydanú skladbu. Informovala o tom v utorok agentúra AFP. Vyvolávacia cena bude od 27.000 do 40.000 eur.



Artikel ponúkli do aukcie štyria muži, ktorí sa s Lennonom stretli v čase, keď spevák slávnej skupiny The Beatles trávil zimu na dánskom pobreží na prelome rokov 1969 a 1970.



"Kazeta je úplne jedinečná, pretože ide o rozhovor. Bol nahratý po tlačovej konferencii so štyrmi školákmi a niekoľkými novinármi a John Lennon im zahral niekoľko piesní," vysvetlila Alexa Bruunová Rasmussenová, ktorá je odhadkyňou aukčnej siene.



Jednou z piesní je aj skladba Radio Peace, ktorá doposiaľ nebola vydaná.



"Ide o malý kúsok dánskej histórie a keď (nahrávku) počúvame, cítime, že John Lennon sa v Dánsku cítil príjemne," dodala Bruunová Rasmussenová.



Lennon navštívil Dánsko v decembri 1969 spolu so svojou manželkou Yoko Ono, aby mohla tráviť čas s dcérou z predchádzajúceho manželstva. Tá v tom čase žila so svojim otcom Anthonym Coxom na severe Jutského polostrova. Lennon sa v Dánsku zdržal niekoľko týždňov. Keď však média zistili, že sa nachádza v krajine, zvolal tlačovú konferenciu. Po jej skončení sa pre sériu nepredvídateľných udalostí a pre zlé počasie ocitol v miestnosti so štyrmi stredoškolákmi, ktorí s ním po tlačovej konferencii urobili ďalší, tentoraz neformálny rozhovor. Počas neho sa Lennona pýtali najmä na jeho mierový aktivizmus. Nahrávka vznikla niekoľko mesiacov predtým, ako sa skupina The Beatles rozpadla. Výherca aukcie získa okrem audiokazety aj fotografie zo stretnutia a výtlačok školských novín, v ktorých sa objavil spomínaný rozhovor.



John Lennon zomrel v New Yorku v roku 1980 po tom, ako ho vo vstupnom portáli obytného domu na Manhattane zastrelil fanúšik skupiny The Beatles Mark David Chapman. Za čin dostal doživotie, ktoré si doteraz odpykáva vo väzení. V poradí jedenástu žiadosť o podmienečné prepustenie mu americké úrady zamietli minulý rok.