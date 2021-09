V Dánsku našli zlatý poklad z predvikingského obdobia

Kodaň 6. septembra (TASR) - Amatérsky archeológ našiel v Dánsku 22 zlatých artefaktov zo šiesteho storočia nášho letopočtu, ktoré by mohli odhaliť podrobnosti o obyvateľoch, ktorí v tejto severskej krajine žili ešte pred Vikingami. Oznámilo to v pondelok dánske múzeum, v ktorom bude nález uskladnený.



Na niektorých z nájdených predmetov sú vyobrazené runové symboly alebo nápisy, ktoré by mohli odkazovať na vládcov z tohto obdobia alebo na severskú mytológiu.



Agentúre AFP to povedal Mads Ravn, riaditeľ výskumu pre inštitúcie patriace k Múzeám Vejle. Podľa jeho slov robia predmety "viac jedinečnými práve symboly, ktoré sú na nich vyobrazené, než ich nájdené množstvo". Celý nález pritom váži približne jeden kilogram, približuje AFP.



Jeden z predmetov dokonca podľa Ravna odkazuje na rímskeho cisára Konštantína, ktorý vládol na začiatku štvrtého storočia n.l. "Nález pozostáva z množstva zlatých predmetov vrátane medailónika vo veľkosti podšálky," dodal Ravn.



Podľa počiatočných prieskumov, mohli byť predmety uložené do zeme ako obeta bohom v chaotickom období, keď sa na severe Európy dramaticky ochladilo po tom, čo v roku 536 došlo k sopečnej erupcii na Islande. Ravn uviedol, že na predmetoch je množstvo dosiaľ neznámych symbolov.



Poklad objavil amatérsky archeológ pri meste Jelling, ktoré je spájané z prvými dánskymi kráľmi z vikingskej éry. Poklad bude vystavený v múzeu v meste Vejle od februára 2022. Amatérsky archeológ ho našiel pomocou detektora kovov už pred polrokom, informácia však bola zverejnená až teraz.