V Dánsku obmedzia predaj alkoholu mladistvým

Kodaň 14. novembra (TASR) — V Dánsku sa obmedzí predaj alkoholu mladistvým a zvýši sa daň na nikotínové výrobky. Týmto spôsobom chce vláda bojovať proti znepokojivému nárastu spotreby týchto produktov medzi mládežou. Oznámilo to v utorok ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Deti a mladí ľudia začínajú piť (alkohol) príliš skoro a pijú príliš veľa," povedala na tlačovej konferencii ministerka zdravotníctva Sophie Lohdeová.



Dodala, že mládež konzumuje aj viac tzv. snusu, čo je označenie pre vrecúška obsahujúce syntetický nikotín, ktoré sa dávajú pod hornú peru. Obsah je často ochutený, aby zaujal práve mladších spotrebiteľov.



Vzhľadom na to sa podľa ministerky zakáže osobám vo veku 16 - 18 rokov predaj nápojov s obsahom alkoholu vyšším ako šesť percent. Adolescenti v tomto veku si doteraz mohli kupovať nápoje s obsahom alkoholu do 16,5 percenta.



V rámci nových opatrení sa tiež zdvojnásobí daň na snus, čím sa priemerná cena vrecúška zvýši o 12 dánskych korún (1,6 eura) a vyrovná sa tak cene škatuľky cigariet. Bude tiež zakázané, aby takéto výrobky mali "lákavé arómy a vône", uviedol rezort zdravotníctva.



Podľa dánskych zdravotníckych úradov pije alkohol vo veku 15 rokov raz do týždňa 22 percent dievčat a 27 percent chlapcov. V štúdii ESPAD (Európsky školský prieskumný projekt o alkohole a iných drogách) z roku 2019 sa odhaduje, že 40 percent 15- až 16-ročných Dánov sa niekedy v uplynulých 30 dňoch opilo. Ide o najvyšší údaj v rámci Európy, kde je priemer 13 percent.