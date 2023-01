V Dánsku obžalovali tínedžera z členstva v extrémistickej skupine

Kodaň 26. januára (TASR) - Dánska prokuratúra vzniesla vo štvrtok obžalobu voči 16-ročnému mladíkovi, členovi pravicovo-extrémistickej skupiny Feuerkrieg Division (FKD). TASR správu prebrala z agentúry AP.



Mladík sa snažil sa FKD s medzinárodnými väzbami naverbovať aj ďalšiu osobu. Zoskupenie dánske úrady označili za neonacistickú a teroristickú skupinu.



Podľa prokuratúry tínedžer propagoval aktivity FKD tým, že sa "podieľal na príprave príručky, ktorá popisuje zámer a očakávania teroristickej skupiny od svojich členov a takisto zdieľal na internete extrémistické materiály, ako aj manuály na výrobu bômb a zbraní".



Úrady sa domnievajú, že "16-ročný mladík prevzal vedúcu úlohu v neonacistickej skupine Feuerkrieg Division v súvislosti s tým, ako mala byť teroristická skupina organizovaná vrátane toho, ako by mohla získať viac členov", uviedla prokurátorka Lise-Lotte Nilasová. To, čo urobil, bolo podľa prokurátorky vážne, "pretože to môže zvýšiť riziko, že teroristické činy spáchajú aj ďalší ľudia".



Totožnosť tínedžera úrady nezverejnili, pochádza z východu Dánska a prvýkrát ho zatkli v apríli 2022. Súdny proces by sa mal začať 14. marca v meste Holbaek, asi 55 kilometrov Kodane.



FKD propaguje niektoré z najextrémnejších názorov zástancov nadradenosti bielej rasy, píše AP.