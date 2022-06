V Dánsku otvorili nové múzeum utečenectva

Kodaň 29. júna (TASR) - V Dánsku otvorili v stredu pre verejnosť nové múzeum venované utečenectvu. Inštitúcia s názvom FLUGT prezentuje problematiku nútenej migrácie prostredníctvom osobných príbehov z minulosti i súčasnosti.



Múzeum bolo vybudované na mieste bývalého tábora pre nemeckých utečencov, ktorí prišli do Dánska po druhej svetovej vojne. Sústreďuje sa predovšetkým na osudy nemeckých utečencov, ale aj iných, ktorí prišli do tejto škandinávskej krajiny v priebehu nasledujúcich rokov, informovala tlačová agentúra AFP.



Múzeum sa nachádza v meste Oksböl na západnom pobreží Jutského polostrova, neďaleko hraníc s Nemeckom. Medzi exponátmi sú osobné predmety rozprávajúce príbehy ľudí, ktorí utiekli pred vojnou a útlakom z Afganistanu, Bosny, Čile, Iránu, Libanonu, Maďarska, Nemecka, Ruska, zo Sýrie alebo z Vietnamu.



Keď sa druhá svetová vojna chýlila ku koncu, pred blížiacou sa Červenou armádou utieklo do Dánska približne 250.000 Nemcov, z ktorých zhruba 35.000 zamierilo do tábora v Oksböle. Tábor fungoval v rokoch 1945–1949 a jeho súčasťou boli školy, divadlo a dielňa. Celý areál bol obohnaný ostnatým drôtom.



Na slávnostnom otvorení múzea sa 25. júna zúčastnila dánska kráľovná Margaréta II. spolu s nemeckým vicekancelárom Robertom Habeckom. Nemecko prispelo na tento projekt za 16 miliónov eur sumou približne 1,5 milióna eur. Budovu nového múzea navrhol renomovaný dánsky architekt Bjarke Ingels.