V Dánsku pre zmutovaný koronavírus zlikvidujú 2,5 milióna noriek

Kodaň 4. novembra (TASR) - Dánsko, najväčší producent kožušín z noriek, v stredu oznámilo likvidáciu všetkých týchto zvierat, pretože na farmách bola zistená zmutovaná verzia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá sa rozšírila aj medzi ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.



Táto mutácia "by mohla predstavovať riziko, že budúce (koronavírusové) vakcíny nebudú fungovať tak, ako by mali," uviedla dánska premiérka Mette Frederiksenová na tlačovej konferencii a s tým, že "je potrebné utratiť všetky norky".



Podľa zistení vedcov zmutovaný vírus objavený v norkách "nestimuluje tvorbu protilátok tak dobre ako pôvodný vírus. Protilátky majú síce účinok, ale nie očakávaný," vysvetlil epidemiológ Kare Molbak, šéf dánskeho centra pre prevenciu a liečbu infekčných chorôb (SSI). Dodal, že "pokračovanie v chove noriek by znamenalo riziko pre verejné zdravie v Dánsku aj v zahraničí".



Dánska polícia odhadla, že zlikvidovať bude treba 15 až 17 miliónov noriek chovaných na 1080 farmách. Dánsky policajný šéf Thorkild Fogde uviedol, že s likvidáciou chovov začnú čo najskôr. Pripustil, že to bude "veľmi veľká operácia".



Toto škandinávske kráľovstvo od júna eviduje výskyt koronavírusu nového typu na mnohých farmách s norkami, hlavne na severe regiónu Jutland a na západe krajiny. V tejto oblasti bolo zistených aj 12 prípadov prenosu mutovaného vírusu na človeka. Napriek tomu, že regióny s výskytom zmutovaného koronavírusu sú geograficky ohraničené, zlikvidované budú všetky norky chované v Dánsku.



V porovnaní bilanciou pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 v iných európskych krajinách zaznamenalo Dánsko od začiatku epidémie iba 768 úmrtí. Táto krajina však čelí prudkému nárastu počtu infikovaných a od konca októbra opäť sprísnila reštriktívne opatrenia.