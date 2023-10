V Dánsku predstavili upravený návrh zákona o zákaze pálenia koránu

Kodaň 27. októbra (TASR) — Dánska vláda v piatok predložila upravenú verziu návrhu zákona, ktorý zakazuje pálenie koránu. Jej prvý návrh bol kritizovaný za to, že obmedzuje slobodu prejavu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Návrh zákona bol upravený tak, aby bol konkrétne zameraný na nevhodné zaobchádzanie s významnými náboženskými textami," uviedlo dánske ministerstvo spravodlivosti.



Pôvodný návrh zákona zakazoval nevhodné zaobchádzanie s predmetmi s náboženským významom. O predmetnej legislatíve má 14. novembra rokovať dánsky parlament.



Pôvodný návrh zákona kritizovali niektorí politici, umelci, médiá i experti. Tvrdili, že ide o návrat k zákonu o rúhaní, ktorý v Dánsku zrušili v roku 2017. Policajní a justiční predstavitelia sa tiež obávali, že ho bude ťažké presadiť.



"So zmenami, ktoré teraz navrhujeme, bude zákon zrozumiteľnejší, a to aj pre políciu a súdy," uviedol minister spravodlivosti Peter Hummelgaard. Dodal, že teroristické hrozby voči Dánsku sa zintenzívnili.



Dánska vláda oznámila, že plánuje zakázať pálenie koránu po sérii akcií, na ktorých v tejto škandinávskej krajine zneuctili posvätnú knihu islamu, čo vyvolalo hnev v moslimských štátoch.