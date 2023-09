V Dánsku pristáli prvé stíhačky F-35, nahradia F-16 dodané Ukrajine

Kodaň 14. septembra (TASR) - Do Dánska dorazili z USA prvé štyri bojové lietadlá F-35, ktoré sú súčasťou náhrady za staršie stroje F-16 poskytnuté Ukrajine. Oznámilo to vo štvrtok dánske ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Moderné americké lietadlá pristáli na leteckej základni Skrydstrup. Dánsko si ich od výrobcu Lockheed Martin objednalo celkovo 27 stojov F-35. Šesť z nich by malo zostať v USA pre potreby výcviku a zvyšné postupne dodajú škandinávskej krajine.



Dánska premiérka Mette Frederiksenová v auguste počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Dánsku oznámila, že jej krajina daruje Ukrajine 19 stíhačiek F-16. Vyjadrila presvedčenie, že prvých šesť stíhačiek by mali Ukrajine dodať okolo Nového roka. Ďalších osem dostane podľa jej slov Kyjev na budúci rok a zvyšných päť v roku 2025. Ukrajinskí piloti sa v súčasnosti v Dánsku zúčastňujú na výcviku na týchto strojoch.



Stíhačky F-35 sú vybavené technológiou stealth. Dizajn a ďalšie prvky takýchto lietadiel sťažujú odhalenie a pozorovanie stroja.