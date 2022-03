V Dánsku sa v júni uskutoční referendum o prijatí obrannej politiky EÚ

Kodaň 7. marca (TASR) - V Dánsku sa 1. júna uskutoční referendum o zrušení výnimky z uplatňovania spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie (SBOP). V nedeľu to oznámila dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorú citovala agentúra DPA.



Dánsko, ktoré je členskou krajinou NATO a EÚ, získalo viaceré výnimky z uplatňovania spoločných pravidiel EÚ v súvislosti s opakovaným referendom o Maastrichtskej zmluve v roku 1993.



"Historické časy si vyžadujú historické rozhodnutia," povedala Frederiksenová v spojitosti s prebiehajúcou ruskou inváziou na Ukrajinu. Premiérka sa tiež zaviazala zvýšiť výdavky na obranu o sedem miliárd švédskych korún (1,02 miliardy dolárov) v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.



Frederiksenová presadzuje tiež návrhy týkajúce sa nezávislosti Dánska od ruského plynu. Takisto oznámila, že krajina by do roku 2033 zvýšila výdavky na obranu, aby dosiahli dve percentá HDP.



SBOP stanovuje rámec politických a vojenských štruktúr EÚ a vojenských a civilných misií a operácií v zahraničí.