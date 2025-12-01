Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Dánsku sa začína výstavba ukrajinskej zbrojovky

Na snímke dánsky minister obchodu Morten Boedskov (v strede), starosta obce Haderslev Mads Skau (vľavo) a riaditeľ spoločnosti Fire Point v Dánsku Vjačeslav Bondarchuk (vpravo) sa zúčastňujú slávnostného položenia základného kameňa továrne spoločnosti Fire Point vo Vojense v Južnom Jutsku v Dánsku v pondelok 1. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Na akcii sa zúčastnili dánsky minister pre priemysel, podnikanie a finančné záležitosti Morten Bodskov, miestny starosta Mads Skau a riaditeľ ukrajinskej zbrojovky Fire Point Vjačeslav Bondarčuk.

Kodaň 1. decembra (TASR) - Slávnostným položením základného sa v Dánsku začali práce na výstavbe prvej ukrajinskej zbrojovky na výrobu raketového paliva. Projekt v mestečku Vojens neďaleko nemeckých hraníc vytvorí pracovné miesta v južnom Jutsku a zároveň posilní dánsky obranný priemysel, píše TASR podľa agentúry DPA.

Po vyše tri a pol roka od začiatku ruskej invázie je Ukrajina vo veľkej miere závislá od západnej vojenskej podpory. Dánsko ako jeden z kľúčových podporovateľov Kyjeva má v úmysle stať sa prvým členom NATO, na ktorého území budú výrobné zariadenia pre niekoľko ukrajinských zbrojoviek. Kodaň a Kyjev potrebné dohody uzavreli začiatkom tohto roka.

Firma Fire Point plánuje vyrábať tuhé raketové palivo v Dánsku v rámci ochrany pred potenciálnymi ruskými útokmi na ukrajinské priemyselné lokality. Výroba v novom závode by sa mala začať budúci rok.

Ruské veľvyslanectvo v Dánsku projekt kritizovalo a pre obavy z možnej ruskej sabotáže sa tiež niektorí miestni obyvatelia obávajú o bezpečnosť.
