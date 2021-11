V Dánsku schválili opätovné zavedenie proticovidových obmedzení

Kodaň 10. novembra (TASR) - Epidemický výbor dánskeho parlamentu v utorok večer schválil plány vlády na opätovné zavedenie niektorých obmedzení súvisiacich so šírením koronavírusu SARS-CoV-2.



Ako podľa agentúry DPA informoval minister zdravotníctva Magnus Heunicke, veľká väčšina členov výboru sa vyslovila za to, aby bola infekčná choroba COVID-19, ktorú spôsobuje nový koronavírus, v Dánsku opäť označená za "ochorenie ohrozujúce spoločnosť". Toto rozhodnutie vláde poskytne mandát na prijímanie opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu bez toho, aby musela žiadať súhlas parlamentu - bude stačiť, ak ich odobrí epidemický výbor. Toto rozhodnutie bude zatiaľ platiť mesiac.



Minister hospodárstva Simon Kollerup informoval, že od piatku sa bude v Dánsku pri návšteve reštaurácie či klubu alebo účasti na hromadných verejných podujatiach, ako sú koncerty, konferencie, či veľtrhy, opäť vyžadovať tzv. covidpas.



Doklad potvrdzujúci zaočkovanie, prekonanie covidu alebo negatívny výsledok testu na koronavírus musia predložiť dospelí a deti staršie ako 15 rokov. Covidpasom je podmienená aj vstup do nemocnice.



Covidpasy zaviedli v Dánsku 1. Júla. Zrušené boli 10. septembra, keď krajina pre vysokú mieru zaočkovanosti prestala COVID-19 považovať za ochorenie ohrozujúce spoločnosť. Od polovice októbra však počet nakazených začaô opäť stúpať aj v Dánsku.