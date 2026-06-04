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V Dánsku vo štvrtok vykonajú pitvu vráskavca Timmyho
Veľryba Timmy uviazla na plytčine Baltského mora v marci a okamžite vyvolala veľký záujem médií aj verejnosti.
Autor TASR
Kodaň 4. júna (TASR) - Vedci v Dánsku vo štvrtok vykonajú pitvu vráskavca obrovského, známeho aj pod menom Timmy, ktorý uhynul krátko po pokuse o záchranu začiatkom mája. Výsledky pitvy budú zverejnené neskôr. S odvolaním sa na dánske úrady o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Veľryba Timmy uviazla na plytčine Baltského mora v marci a okamžite vyvolala veľký záujem médií aj verejnosti. Odborníci sa ho následne rôznymi spôsobmi snažili usmerniť do hlbších a slanších vôd, aby sa dostal späť do Atlantického oceánu.
Posledný pokus o záchranu Timmyho sa odohral 2. mája, keď veľrybu za pomoci špeciálneho člna prepravili do Severného mora a pri pobreží Dánska vypustili na voľné more. V polovici mája však more pri dánskom ostrove Anholt vyplavilo telo mŕtvej veľryby. Úrady neskôr potvrdili, že ide o Timmyho. Minulú sobotu jeho telo dotiahli na breh ostrova Anholt.
Od 23. marca, keď sa objavili prvé správy o veľrybe uviaznutej na plytčine, sa o jej osud zaujímali nielen nemecké, ale aj zahraničné médiá, ktoré vysielali svoje redakčné tímy, aby na pobreží Baltského mora monitorovali opakujúce sa pokusy o záchranu tohto morského cicavca.
Po viacerých neúspešných pokusoch však niektorí odborníci kritizovali pokračujúce záchranné akcie – súkromne financované bohatými podnikateľmi – ako zbytočné.
Veľryba Timmy uviazla na plytčine Baltského mora v marci a okamžite vyvolala veľký záujem médií aj verejnosti. Odborníci sa ho následne rôznymi spôsobmi snažili usmerniť do hlbších a slanších vôd, aby sa dostal späť do Atlantického oceánu.
Posledný pokus o záchranu Timmyho sa odohral 2. mája, keď veľrybu za pomoci špeciálneho člna prepravili do Severného mora a pri pobreží Dánska vypustili na voľné more. V polovici mája však more pri dánskom ostrove Anholt vyplavilo telo mŕtvej veľryby. Úrady neskôr potvrdili, že ide o Timmyho. Minulú sobotu jeho telo dotiahli na breh ostrova Anholt.
Od 23. marca, keď sa objavili prvé správy o veľrybe uviaznutej na plytčine, sa o jej osud zaujímali nielen nemecké, ale aj zahraničné médiá, ktoré vysielali svoje redakčné tímy, aby na pobreží Baltského mora monitorovali opakujúce sa pokusy o záchranu tohto morského cicavca.
Po viacerých neúspešných pokusoch však niektorí odborníci kritizovali pokračujúce záchranné akcie – súkromne financované bohatými podnikateľmi – ako zbytočné.