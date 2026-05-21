V Dánsku vykonajú pitvu vráskavca Timmyho
Autor TASR
Kodaň 21. mája (TASR) - Vedci vykonajú pitvu samca vráskavca obrovského prezývaného Timmy, oznámila vo štvrtok Dánska agentúra na ochranu životného prostredia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Timmy uhynul po tom, čo ho 2. mája previezli a vypustili do Severného mora pri Dánsku. Pozornosť verejnosti si získal už začiatkom marca, keď uviazol pri pobreží Nemecka na plytčine.
Jeho mŕtve telo spozorovali pri dánskom ostrove Anholt a úrady následne 16. mája oficiálne potvrdili jeho smrť. Odvtedy leží v plytkých vodách neďaleko obľúbenej pláže, čo podľa Jane Hansenovej z Dánskej agentúry na ochranu životného prostredia spôsobuje „výrazné narušenie“.
Telo veľryby preto vo štvrtok prevezú do prístavu Grenaa, kde sú podľa Hansenovej „vhodnejšie podmienky na ďalšiu prácu s veľrybou“. Výskumníci a zverolekári tam vykonajú „vyšetrenia a odber vzoriek, ktoré sa v minulosti vykonávali v súvislosti s inými prípadmi uviaznutia väčších veľrýb“.
AFP objasňuje, že prevoz veľryby je citlivá operácia, do ktorej je zapojených niekoľko lodí. Ak prebehne v poriadku, pitvu vykonajú v piatok. Ak táto operácia nepodarí, práce budú pokračovať na ostrove Anholt.
Niektoré vzorky a časti tela veľryby sa stanú súčasťou múzejných zbierok.
