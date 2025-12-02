< sekcia Zahraničie
V Dánsku zadržali dvoch ľudí pre údajné zbieranie financií pre Hamas
Peniaze boli Hamasu pravdepodobne prevedené buď prostredníctvom siete dánskych organizácií, alebo zo zahraničia.
Autor TASR
Kodaň 2. decembra (TASR) - Kodanská polícia v utorok oznámila, že zadržala dve osoby pre podozrenia z vyzbierania niekoľkých miliónov dánskych korún pre palestínske militantné hnutie Hamas. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
V utorok ráno úrady zadržali 28-ročného muža, druhý 59-ročný muž je vo vyšetrovacej väzbe už dlhšie, potvrdila polícia na platforme X. Obaja podozriví obvinenia údajne odmietli.
Dánska tlačová agentúra Ritzau a stanica TV 2 informovali, že muži pre Hamas vyzbierali takmer 5,7 miliónov dánskych korún (približne 763.000 eur).
Peniaze boli Hamasu pravdepodobne prevedené buď prostredníctvom siete dánskych organizácií, alebo zo zahraničia.
Agentúra DPA pripomína, že Európska únia zaradila Hamas na zoznam teroristických organizácií pre násilné útoky proti civilistom a štátnym cieľom. V rámci členských štátov EÚ preto platí zákaz jeho financovania, podpory alebo spolupráce.
V utorok ráno úrady zadržali 28-ročného muža, druhý 59-ročný muž je vo vyšetrovacej väzbe už dlhšie, potvrdila polícia na platforme X. Obaja podozriví obvinenia údajne odmietli.
Dánska tlačová agentúra Ritzau a stanica TV 2 informovali, že muži pre Hamas vyzbierali takmer 5,7 miliónov dánskych korún (približne 763.000 eur).
Peniaze boli Hamasu pravdepodobne prevedené buď prostredníctvom siete dánskych organizácií, alebo zo zahraničia.
Agentúra DPA pripomína, že Európska únia zaradila Hamas na zoznam teroristických organizácií pre násilné útoky proti civilistom a štátnym cieľom. V rámci členských štátov EÚ preto platí zákaz jeho financovania, podpory alebo spolupráce.