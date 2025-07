V Dánsku zadržali muža povereného špionážou v mene Iránu v Nemecku

Berlín 1. júla (TASR) — Na základe žiadosti nemeckej Spolkovej prokuratúry zatkli v Dánsku občana tejto krajiny, ktorý je podozrivý, že z poverenia Iránu špehoval v Nemecku židovské inštitúcie a jednotlivcov. Muža zatkli už 26. júna, uviedla v utorok prokuratúra so sídlom v Karlsruhe. TASR o tom informuje s odvolaním sa na týždenník Der Spiegel.



Podozrivý identifikovaný ako Ali S. bol podľa prokuratúry poverený zhromažďovaním informácií začiatkom tohto roka. Na tento účel sledoval v júni tri nehnuteľnosti.



„Táto činnosť pravdepodobne slúžila na prípravu ďalších spravodajských operácií v Nemecku, zahŕňajúcich zrejme útoky na židovské ciele,“ konštatovala Spolková prokuratúra.



Podozrivého po prevoze z Dánska predvedú pred vyšetrujúceho sudcu Spolkového súdneho dvora (BGH), ktorý rozhodne, či pôjde do väzby.



Podľa informácií týždenníka Der Spiegel má podozrivý afganské korene. Špionážou ho poverili elitné jednotky Kuds, ktoré sú zložkou Revolučných gárd zodpovednou za operácie v zahraničí. Okrem iného fotografoval sídlo Nemecko-izraelskej spoločnosti a budovu, v ktorej sa príležitostne zdržiava prezident Ústrednej rady Židov v Nemecku Josef Schuster.



Bezpečnostné zložky v Nemecku už nejaký čas varujú pred útokmi na židovské a izraelské ciele v mene Teheránu. Už pred viac ako desiatimi rokmi sa objavili správy, že Irán zostavuje zoznamy cieľov a necháva špehovať potenciálne obete. Napríklad v roku 2015 sa do hľadáčika jednotiek Kuds dostal bývalý sociálnodemokratický politik a vtedajší prezident Nemecko-izraelskej spoločnosti Reinhold Robbe.



Tieto obavy sa vystupňovali po spustení izraelskej vojenskej operácie v Pásme Gazy, ktorá prebieha od jesene 2023, a zabití mnohých predstaviteľov libanonského hnutia Hizballáh. Po tom, ako Izrael 13. júna zaútočil na jadrové zariadenia v Iráne, nemecké úrady sprísnili ochranu židovských a izraelských objektov.