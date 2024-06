V Dánsku zadržali ruskú občianku pre podozrenie zo špionáže

Kodaň 11. júna (TASR) - V Dánsku zadržali občianku Ruska podozrivú zo špionáže, oznámila v utorok dánska bezpečnostná a spravodajská služba (PET). Podľa médií ide o ženu, ktorá je dobre známa v ruskej diaspóre. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Zadržaná žena podľa webu dagens.com prevádzkuje právne poradenstvo pre rusky hovoriacich ľudí na dánskom ostrove Zéland a je obvinená z napomáhania činnosti zahraničnej rozviedky a získavania finančnej podpory od ruského štátneho fondu zapojeného do špionáže.



Podozrivá bude po vypočutí prepustená, jej vyšetrovanie však bude pokračovať a viac informácií o prípade preto nemožno poskytnúť, uviedla PET vo vyhlásení. Dánska spravodajská služba zdôraznila, že prípad nesúvisí s nedávnymi voľbami do Európskeho parlamentu a týka sa správ médií o ruskom štátnom fonde.



Dánska verejnoprávna stanica DR a iné partnerské európske médiá nedávno informovali o ruskom fonde Pravfond. Založili ho ruské úrady, pričom existuje podozrenie, že je využívaný na financovanie dezinformačných projektov. Vyplýva to z dokumentov, ktoré získala DR.