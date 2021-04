V Dánsku zatkli šesť osôb pre podozrenia z členstva a financovania IS

Kodaň 27. apríla (TASR) - Polícia v Dánsku v utorok zatkla šesť ľudí podozrivých z členstva a financovania teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii. Informovala o tom agentúra AP.



Dvaja zatknutí vo veku 29 a 30 rokov údajne v roku 2014 odcestovali do Sýrie, kde ich naverbovali bojovníci IS. Obaja sú podozriví z porušenia dánskych zákonov o terorizme. V prípade dokázania viny im hrozí až šesť rokov väzenia. Dvadsaťdeväťročný muž sa pokúsil o návrat do Sýrie v roku 2015, uviedla polícia vo vyhlásení.



Piati zo zadržaných sú tiež podozriví z financovania IS. Jeden z nich údajne prevádzal finančné prostriedky v rokoch 2013 až 2017.



Polícia sa domnieva, že tento 29-ročný muž využil na prevod peňazí štvoricu mužov ako sprostredkovateľov. V prípade dokázania viny za financovanie teroristickej skupiny im hrozí desať rokov väzenia.



Polícia zmienené osoby vo veku od 27 do 35 rokov zatkla v dánskom hlavnom meste Kodaň a Aarhuse, druhom najväčšom meste krajiny. Na ich zadržaní sa podieľala aj dánska spravodajská služba.