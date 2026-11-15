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V Dánsku zlodeji ukradli Pokémon karty v hodnote viac ako 130.000 eur
Zberateľské karty Pokémon sú založené na sérii videohier, v ktorých môžu hráči chytať a trénovať fiktívne tvory známe ako pokémoni.
Autor TASR
Kodaň 15. novembra (TASR) - Maskovaní zlodeji v nedeľu prepadli obchod s Pokémon kartami severne od dánskej Kodane a ukradli z neho zberateľské predmety v hodnote viac ako 130.000 eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Polícia v nedeľu začala rozsiahle vyšetrovanie. Hľadá piatich mužov, ktorí sa v nákupnom centre na kodanskom predmestí Lyngby zrejme vyhrážali zamestnancovi obchodu s „predmetom podobným pištoli“. Lupiči následne rozbili vitríny a ukradli odtiaľ karty. Z miesta údajne ušli autom.
Zberateľské karty Pokémon sú založené na sérii videohier, v ktorých môžu hráči chytať a trénovať fiktívne tvory známe ako pokémoni. O zberateľské karty je dlhodobo veľký záujem, pričom hodnota niektorých dosahuje státisíce eur.
Polícia v nedeľu začala rozsiahle vyšetrovanie. Hľadá piatich mužov, ktorí sa v nákupnom centre na kodanskom predmestí Lyngby zrejme vyhrážali zamestnancovi obchodu s „predmetom podobným pištoli“. Lupiči následne rozbili vitríny a ukradli odtiaľ karty. Z miesta údajne ušli autom.
Zberateľské karty Pokémon sú založené na sérii videohier, v ktorých môžu hráči chytať a trénovať fiktívne tvory známe ako pokémoni. O zberateľské karty je dlhodobo veľký záujem, pričom hodnota niektorých dosahuje státisíce eur.