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V Dánsku zlodeji ukradli Pokémon karty v hodnote viac ako 130.000 eur

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Zberateľské karty Pokémon sú založené na sérii videohier, v ktorých môžu hráči chytať a trénovať fiktívne tvory známe ako pokémoni.

Autor TASR
Kodaň 15. novembra (TASR) - Maskovaní zlodeji v nedeľu prepadli obchod s Pokémon kartami severne od dánskej Kodane a ukradli z neho zberateľské predmety v hodnote viac ako 130.000 eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Polícia v nedeľu začala rozsiahle vyšetrovanie. Hľadá piatich mužov, ktorí sa v nákupnom centre na kodanskom predmestí Lyngby zrejme vyhrážali zamestnancovi obchodu s „predmetom podobným pištoli“. Lupiči následne rozbili vitríny a ukradli odtiaľ karty. Z miesta údajne ušli autom.

Zberateľské karty Pokémon sú založené na sérii videohier, v ktorých môžu hráči chytať a trénovať fiktívne tvory známe ako pokémoni. O zberateľské karty je dlhodobo veľký záujem, pričom hodnota niektorých dosahuje státisíce eur.
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